Dünya Şampiyonu Yasemin Adar'ın İzinden Gidiyor - Edirne

CİHAN DEMİRCİ - Kariyerine kendisine örnek aldığı dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar gibi gülle atma ile başlayan Vahide Nur Gök, kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Burdur Emniyet Spor Kulübü atletizm takımında gülle atarak profesyonel spor hayatına adım atan Vahide Nur (17), bir süre sonra çeşitli nedenlerle atletizm takımından ayrıldı.

Antrenörünün teklifiyle 2 yıl önce güreşe başlayan milli sporcu, ailesinin destekleriyle devam ettiği güreşte, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) pek çok milli güreşçinin tecrübesiyle başarılara imza atmak için çalışıyor.

"Örnek alıyorum" dediği dünya şampiyonu Yasemin Adar'la yaptığı antrenmanlarla her gün farklı bir tecrübe edinen, Türkiye şampiyonlukları, Avrupa ikinciliği bulunan milli güreşçi Vahide Nur Gök, "kadından güreşçi olmaz" ön yargısını kırmak adına daha fazla ter döküyor.



"Kadınlar isterse her şeyin üstesinden gelir"



AA muhabirine güreşteki hedeflerini anlatan Vahide Nur, erkek egemen güreş sporunda kadınların da artık söz sahibi olduğunu söyledi.

Birçok insanın güreşi erkek sporu olarak adlandırdığını belirten Vahide Nur, "Kadından güreşçi olmaz' diyorlar, ön yargıyı kırmaya çalışıyoruz. Kadınlar isterse her şeyin üstesinden gelir. Bunun en güzel örneklerini güreşte ve diğer alanlarda görebiliyoruz. İstiklal Marşı'mızı dünyanın dört bir yanında okutan, şanlı bayrağımız dalgalandıran çok sayıda kadın sporcumuz var. Türk kadın güreşçiler de dünyada çok güzel dereceler elde ettiler, inşallah onların izinden gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya şampiyonu Yasemin Adar'ı örnek aldığını anlatan Vahide Nur, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını Yasemin Adar gibi göndere çektirmek istediğini dile getirdi.

Geçen yıl Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu anlatan Vahide Nur, şunları kaydetti:



"Bunun dışında milli takım kamplarımız vardı ve çok güzel geçti. Türkiye'de düzenlenen Zafer Turnuvası'nda da şampiyon oldum. Yine geçen yıl Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldım burada Avrupa ikincisi oldum. Ayrıca haziran ayındaki turnuvada da şampiyonluk elde ettim. Avrupa şampiyonasında ikinci olduğum için Gençlik Olimpiyatlarına katılmak için kota aldım. Arjantin'de yapılan olimpiyatlara katıldım. Yıldızlar kategorisini bu yıl tamamladım, gençler, 23 yaş altı ve büyüklerde güreşebiliyorum.

Şu anda tek hedefim, idolüm olan ve beni veliahtı gösterdikleri Yasemin ablam gibi büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Yasemin ablam gibi olmak istiyorum. Şubat ayında Gençler Türkiye Şampiyonası ve haziran ayında da İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum."



Yasemin Adar: "Benden daha şanslılar"



Dünya şampiyonu Yasemin Adar da kadın sporcuların dünyada her branşta önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Vahide Nur'un güreşte umut vadeden milli sporculardan olduğunu anlatan Yasemin, "Vahide'ye ve diğer güreşçilere her zaman destek oluyorum. Benden daha şanslılar. Benim önümde güreşte örnek alabileceğim bir kadın sporcu yoktu. Ama ben burada, Edirne TOHM'da onlara örnek oluyor ve ablalık yapıyorum. Nasıl zorluklarla mücadele ederek başarılar elde edilebileceklerini gösteriyorum, teşvik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı da TOHM'ları açarak altyapı için önemli bir eksiği tamamladı." diye konuştu.

Antrenör Turan Aslantürk ise Vahide Nur Gök'ün Avrupa ve Türkiye'de önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Vahide Nur, Avrupa ikincisi olarak Yasemin Adar'ın izinden gittiğini ispatladı. Gelecek vadeden bir sporcu, inşallah Adar'ın veliaht olarak geliyor." ifadelerini kullandı.



TOHM'da 27 milli kadın güreşçinin şampiyonalara hazırlandığını aktaran Aslantürk, "Haftanın 6 günü antrenman yapıyorlar. Kadın güreşinde altyapıda bu sayede gelişiyor." yorumunu yaptı.

