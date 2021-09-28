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SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı

28.09.2021 17:03

SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandıİbrahim YILDIZ / - Kolombiya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışını birinci tamamlayan Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu yurda döndü.

SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı

İbrahim YILDIZ/ - Kolombiya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışını birinci tamamlayan Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu yurda döndü.

23-27 Eylül tarihleri arasında Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında 43 dakika 50 saniye ve 88 saliselik derecesiyle dünya şampiyonu olan milli yüzücü Derin Toparlak Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 15.20'de İstanbul'a geldi. Bin metrede ise dünya üçüncüsü olan Milli sporcu ve antrenörü İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı. Yaklaşık 22 saat önce yolan çıkan ve hem aktarma hem de beklemeler nedeniyle uzun süren yolculuk sonrası tatlı bir yorgunluk yaşayan milli yüzücü Derin Toparlak, "Çok mutluyum. Kazanmanın vermiş olduğu mutluluk ve kimseyi yarı yolda bırakmadığım için de çok sevinçliyim. Bir hayalim daha gerçek oldu. Yarış güzel geçti. Tabi ki Kolombiya gibi uzak bir yere gitmek bizim için zordu. 5 bin metre çok uzun ve zor bir mesafe ve gerçekten zorlu bir yarış. Olumsuzluklara rağmen her şey yolunda gitti ve başardık. Bundan sonrasında seneye dünya şampiyonası hedefim var" diye konuştu.

BİZ İNANMAYA DEVAM EDİYORUZ, SİZLER DE DEVAM EDİN

Antrenör Canberk Babaoğlu ise sürekli ve yoğun çalışma temposunun meyvelerini aldıklarını belirterek şunları söyledi;

"Çok uzun bir hazırlık süreci. Biz Derin ile çalışmaya başlayalı 4 yıl oldu. Bunun daha da öncesi var. Bu sürecin şöyle de bir parçası var; bu süreçte sadece bir antrenör değil, aile, yöneticiler, ekip bizleri destekleyen herkes, biz hep beraber olduğumuz için bu şampiyonluk geldi. Bütün olduğumuzda gücümüz daha da artıyor. İnşallah daha çok başarıya koşacağız. Daha çok hedef ve hayallerimiz var. Biz inanmaya devam ediyoruz, sizler de devam edin."

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Kolombiya'daki CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstünde Dünya Şampiyonu ve 1000 metre su üstü mücadelesinde Dünya Üçüncüsü olan Paletli Yüzme Milli Takım Sporcusu Derin Toparlak ve Milli Takım Antrenörü Canberk Babaoğlu'nu telefonla arayarak kutladı. Başkan Özen, "Derin, muhteşem bir başarıyla ülkemizi gururlandırdı, sualtı topluluğu üyelerimize yeni hedefler ve motivasyon kazandırdı. Kendisini, antrenörü Canberk Babaoğlu'nu, ailesini ve spor kulübünü tüm kalbimle kutluyorum. Sualtı sporları tarihinde paletli yüzme büyükler açık suda ilk dünya şampiyonluğunu kazanarak bir ilke imza attı. Derin Toparlak ile gurur duyuyoruz. Altyapıdan yetişen genç sporcularımız için örnek alınacak bir başarı elde etti" dedi.

SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı
SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı
SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı
SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı
SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı
SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı
SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı
SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı
SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı

Dünya Şampiyonası, Kolombiya, Milli, Yüzme, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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