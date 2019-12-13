Dünya şampiyonuna Balıkesir'den ödül - Son Dakika
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Dünya şampiyonuna Balıkesir'den ödül

6 saat önce

Güney Kore'de düzenlenen Atlı Okçuluk Şampiyonasında 3 ayrı kategoride rakiplerini yenerek Dünya Gençler Şampiyonu olan Berkin Aras, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi.

Dünya şampiyonuna Balıkesir'den ödül, System.String[]

Güney Kore'de düzenlenen Atlı Okçuluk Şampiyonasında 3 ayrı kategoride rakiplerini yenerek Dünya Gençler Şampiyonu olan Berkin Aras, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi.


Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplantısına davet edilen Dünya Şampiyonu Berkin Aras'a altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı Ramazan Bahçevan, şampiyon sporcuyu kutlayarak başarısının devamını diledi.

Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları toplu fotoğraf çektiren Atlı Okçuluk Dünya Gençler Şampiyonu Berkin Aras, "Güney Kore'de 15'ncisi düzenlenen Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonasında ülkemizi ilk defa gençler kategorisinde temsil ettim ve 3 ayrı branşta 3 ayrı altın madalya ile ülkeme geri döndüm." dedi.


Şampiyonada tekli atış, çoklu atış ve ikili atış branşta altın madalyaya uzanan Balıkesirli Berkin Aras Balıkesir'in ve Türkiye'nin adını bu alanda duyurmaya devam etmek istediğini söyledi.

Güney Kore, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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