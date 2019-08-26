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Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama

13 dakika önce

Kanada'da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda U16 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı boynuna takan Karşıyakalı milli yelkenci Derin Baytur, İzmir'e dönüşünde coşkuyla karşılandı.

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Kanada'da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda U16 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı boynuna takan Karşıyakalı milli yelkenci Derin Baytur, İzmir'e dönüşünde coşkuyla karşılandı. Milli kafile için Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törende Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Fatih Özmen, Karşıyaka Yelken Şube Başkanı Seyhan Evlioğlu, antrenörler ve sporcuların aileleri hazır bulundu. Çiçekler ve alkışlarla karşılanan Derin Baytur ve milliler, ay-yıldızlı bayrağımızla fotoğraf çektirdi. Derin Baytur, ülkemize uluslararası alanda birçok şampiyonluk getiren Karşıyaka'ya da yine büyük bir gurur yaşattı.

Daha önce Türk yelkencilik tarihindeki ilk iki dünya şampiyonluğunu da Karşıyakalı yelkenciler getirdi. Yeşil-kırmızılı kulübün eski sporcularından Güray Zünbül, 2000 yılında Dünya Laser Radial Şampiyonası'nda gençlerde birinci oldu. Onur Derebaşı, 2003'te Laser 4.7 sınıfı gençlerde dünya şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarı kazandı. Karşıyakalı yelkenci Efe Soysal, Europa Cup 2016'da Laser Radial U19 kategorisinde 261 yelkenci arasından kategorisinde birinci, genel klasmanda ikinci gelirken 2014 Optimist Takım Yarışları Avrupa Şampiyonası'nda Karşıyakalı Ece Göksu'nun da yer aldığı milli takım ise tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Dünya Şampiyonası, Kanada, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
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