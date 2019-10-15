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Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama

1 saat önce

Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen 2019 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 78 kiloda altın madalya alan Abdulhamit Altun, memleketi Akyazı'da coşkuyla karşılandı.

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Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen 2019 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 78 kiloda altın madalya alan Abdulhamit Altun, memleketi Akyazı'da coşkuyla karşılandı.

İlçe girişinde ailesi ve yakınları tarafından davul zurnayla karşılanan Altun, konvoyla ilçe merkezinde tur attı.

Daha sonra Akyazı Belediyesi'ne geçen Altun'u Başkan Bilal Soykan, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci karşıladı.

Soykan, burada yaptığı konuşmada, milli duyguların yoğun olduğu bugünlerde terör örgütü ile mücadele eden ordunun Suriye'de, Altun'un Tiflis'te, A Milli Takım'ın ise Fransa'da herkesin gururu olduğunu belirterek, "Hem şahsım adına hem Akyazı adına hem de Türkiye adına Abdulhamit kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Altun da ülke olarak zor günler geçirdiklerini dile getirerek, " Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimiz savaşıyor, Allah onların ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu madalyamız oradaki tüm Mehmetçiklerimize armağan olsun." diye konuştu.

Ali İnci de şampiyonu aralarında görmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Ziyarette Soykan, şampiyon sporcuya altın taktı.

Altun, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir'i de ziyaret etti.

Gürcistan, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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