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Dünya şampiyonundan Başkan İduğ'a ziyaret

11 dakika önce

ALMANYA'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka dalında kazandığı altın madalya ile ülkemize büyükler kategorisindeki ilk dünya şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti.

Dünya şampiyonundan Başkan İduğ'a ziyaret, System.String[]

ALMANYA'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka dalında kazandığı altın madalya ile ülkemize büyükler kategorisindeki ilk dünya şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Şampiyon cimnastikçi ile birlikte paralelde dünya ikincisi olan Ahmet Önder ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde eden Nazlı Savranbaşı ve Ahmet Önder de Adnan Menderes Havalimanı'ndan Bornova Belediyesi'ne geçti.

Başkan Mustafa İduğ, başarılı sporcuları Bornovalılar ile birlikte belediye binası önünde karşıladı. Ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları Cumhuriyet altınıyla ödüllendiren Başkan İduğ, özel olarak hazırlanan kutlama pastasını da onlarla birlikte kesti.  Bornovalı ve İzmirli sporcular olarak kazanılan başarının kendisini ayrıca gururlandırdığını söyleyen İduğ, "Sizler ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak tüm Türkiye'ye büyük sevinç yaşattınız. Hepinizi kutluyor, başta fedakar aileleriniz ile emek veren antrenör ve yöneticilerinize çok teşekkür ediyorum. Bornova Belediyesi olarak sizlerin daha büyük başarılar elde etmesi ve cimnastik sporunun yaygınlanmaşı için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Sporcular ve antrenörlerin de tek tek söz aldığı ziyarette duygularını dile getiren dünya şampiyonu İbrahim Çolak, "Şampiyon olmak büyük mutluluk ama orada İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağımızı dalgalandırmak mutlulukların en büyüğü. Öyle duygulandım ki o an gözyaşlarımı tutamadım" diye konuştu. Çolak, Adnan Menderes Havalimanı'na indikleri andan itibaren gösterilen ilgi ve Bornova'daki karşılamanın kendilerini çok sevindirdiğini de söyledi. Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı ve Şavkar Spor Kulübü Başkanı İsmail Göktekin ile antrenörler Özgür Gümüşlü ve Yılmaz Göktekin de yaklaşımı nedeniyle Başkan İduğ'a teşekkür etti.


İbrahim Çolak, Mustafa İduğ, Bornova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
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