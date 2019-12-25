Dünya Şampiyonundan Başkan Yanmaz'a Ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünya Şampiyonundan Başkan Yanmaz'a Ziyaret - Son Dakika Spor

Dünya Şampiyonundan Başkan Yanmaz'a Ziyaret

6 saat önce

Muay Thai Milli takım antrenörü Muhammet Bişgin ve Kickboks Dünya Şampiyonu Erkan Varol Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.

Dünya Şampiyonundan Başkan Yanmaz'a Ziyaret, System.String[]

Muay Thai Milli takım antrenörü Muhammet Bişgin ve Kickboks Dünya Şampiyonu Erkan Varol Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.


Sohbet havasında geçen ziyarette King of King Organızasyonun bir ayağı olan Fight Fest 2020 Akçakoca'da yapılması planlanan Kickboks Organizasyonu için ilk adım görüşüldü. Başkan Yanmaz gençlerin spora ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gençlerimizin böyle sosyal faaliyetlerle bizim yanımıza gelmesi büyük mutluluk kaynağı,kendilerine büyük başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Akçakoca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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