Dünya şampiyonundan yastık ve su şişeli antrenman

Manisa'da korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrılarına uyan Muay Thai Dünya Şampiyonu Damla Dinçer, ailesinin yardımıyla evinde yastık ve su şişelerini kullanarak antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.



Manisa'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, spor salonu kapatılan Muay Thai Dünya Şampiyonu Damla Dinçer, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmak için evini spor salonuna çevirdi. 'Evde kal' çağrısına uyan Dinçer, evdeki imkanlar ile değişik yöntemler ile şampiyonaya hazırlanıyor. Ailesinin de yardım ettiği Dinçer, yastıklardan istasyon, su şişeleri aracılığıyla da güç, kuvvet ve gölge antrenmanlarını sürdürüyor.



Sporculara 'Evde kalalım ama sporsuz kalmayalım' çağrısında bulunan Damla Dinçer, "Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorduk fakat korona virüsten dolayı yaklaşık 1 aydır evdeyiz. Evde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Evde kalalım ama sporsuz kalmayalım. Virüs geçtikten sonra Türkiye Şampiyonası'na gayet hazırım. Antrenmanlarıma ailem ile beraber güzel bir şekilde devam ediyorum" diye konuştu.



Kızının antrenmanlarına yardımcı olmasından keyif aldığını kaydeden anne Banu Dinçer, "Bu sıkıntılı karantina günlerinde kızım evde sıkılmasın ve antrenmansız kalmasın diye antrenmanlarına destek oluyoruz. O bana ev işlerinde, ben de ona antrenmanlarda destek oluyorum. Bundan keyif alıyorum, evde kalın sporla kalın" diye konuştu. - MANİSA