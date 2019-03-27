Son Dakika Haberleri: Dünya Sanat Günü'nde "Sanat Yolu" Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor!

Dünya Sanat Günü'nde "Sanat Yolu" Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor!

1 saat önce

15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde 33 sanatçı "Sanat Yolu" adlı karma sergiyle Kaş Sanat Galerisinde sanatseverlerle bir araya geliyor.

Dünya Sanat Günü'nde

Leonardo Da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye'nin önerisiyle 2012'den itibaren Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye'de birbirinden değerli 33 sanatçı Dünya Sanat Günü'nü "Sanat Yolu" adlı resim sergisiyle Kaş Sanat Galerisi'nde kutlayacak. Sibel Tetik organizasyonu ve Sinan Yenilmez desteği ile açılacak olan sergide günümüzünklasik ve çağdaş sanat örneklerinden oluşan eserleri ile tanınmış sanatçılar xx sayıda eserle yer alacak. 15 Nisan saat 18.30 da açılışı gerçekleşecek olan sergi 25 Nisan'a kadar pazar hariç her gün izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:24 Kaynak: Bültenler

Leonardo Da Vinci, Türkiye, Güncel
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