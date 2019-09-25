Son Dakika Haberleri: Dünya sanayi devleri ISK-SODEX’te buluşuyor
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Dünya sanayi devleri ISK-SODEX’te buluşuyor

1 saat önce

İklimlendirme sektörü 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında, yılın en büyük organizasyonu ISK-SODEX fuarında dünya sanayi devleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünya sanayi devleri ISK-SODEX’te buluşuyor, System.String[]

İklimlendirme sektörü 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında, yılın en büyük organizasyonu ISK-SODEX fuarında dünya sanayi devleriyle buluşmaya hazırlanıyor

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:50 
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