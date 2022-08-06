Dünya Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ı Avrupa'nın 'En Başarılı Yöneticisi' Seçti - Son Dakika
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Dünya Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ı Avrupa'nın 'En Başarılı Yöneticisi' Seçti

06.08.2022 13:32

Dünya Santranç Federasyonu (International Chess Federation- FIDE), “Avrupa Kıtasının Üstün Başarılı Yöneticisi” olarak Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’ı seçti.

Dünya Santranç Federasyonu (International Chess Federation- FIDE), "Avrupa Kıtasının Üstün Başarılı Yöneticisi" olarak Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ı seçti.

FIDE'nin kıtaların yarıştığı "Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri"nde en fazla ödülü Türkiye kazandı. FIDE, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ı "Avrupa Kıtasının Üstün Başarılı Yöneticisi"; Kadın Uluslararası Satranç Ustası Nilüfer Çınar Çorlulu'yu, "Avrupa'nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni"; Satranç Milli Takım sporcusu Handenur Şahin'i de "Avrupa'nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Engelli Kadın Oyuncusu" olarak seçti.

Tulay, Hindistan'ın Chennai kentinde 5 Ağustos'ta 44. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda düzenlenen törenle ödülünü aldı. FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich ile birlikte birçok yıldız ismin bulunduğu ödül töreninde, FIDE Başkan Vekili Bachar Kouatly'dan ödülünü alan Tulay, bu başarıyı "Bu Türk satrancının üstün başarı ödülü" diye niteleyerek, şöyle konuştu:

"Ne mutlu ki her geçen gün daha ileri giden, yıldız sporculara sahip olan ve göz kamaştıran başarılara imza atan Türk satrancının geldiği noktayı artık dünya da takdir ediyor. Bu ödülü bireysel bir takdirden ziyade Türk satrancının dünyadaki yerinin bir yansıması olarak görüyorum ve Türk satrancında yeni başarıların habercisi olarak değerlendiriyorum. Bir Türk kadını olarak bu ödüle layık görülmek gerçekten heyecan verici. Türk sporu adına, Türk satrancı adına, Türkiye adına onur duydum. Türk kadınları, satranç başta olmak üzere hayatın her alanında, büyük bir başarıyla, cesaretle, özgüvenle daha yaşanabilir bir dünya için, aydınlık yarınlar için mücadelesine devam edecek."

TSF Başkanı Tulay'ın yanı sıra Nilüfer Çınar Çorlulu "Avrupa'nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni" olarak ödül alırken; Handenur Şahin de "Avrupa'nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Engelli Kadın Oyuncusu" kategorisinde ödül aldı. TSF Başkanı Tulay bu iki ödülle ilgili de "Yönetim Kurulu üyemiz ve Türkiye'nin önemli kadın satranççılarından Nilüfer Çınar Çorlulu ile gerçekten ödülünün hakkını veren tüm engelleri cesurca ve başarıyla aşan sporcumuz Handenur Şahin'in ödülleri de mutluluğumuzu artırdı. Ödül programından 3 ödülle dönüyoruz. Türk satrancının değerli iki ismini de yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

FIDE 'YILIN KADINLARI ÖDÜLLERİ' GELENEKSELLEŞECEK

FIDE, 2022 yılını 'Satrançta Kadın Yılı' olarak ilan etti. Yıl boyunca FIDE ve üye kuruluşları, kadınların satrancın her alanında gelişimini desteklemek için bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri" programı da FIDE'nin 2022 yılı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, programları ve uygulamaları oluşturmak ve teşvik etmek için yatırım yapmaya karar verdiği yedi girişimden biri. FIDE Genel Müdürü Dana Reizniece-Ozola, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu ödüller, uluslararası satranç topluluğumuzdaki kadınların çalışmalarını vurgulamamıza ve kutlamamıza olanak tanıyor. Kadınların yaptığı harika işlere ışık tutuyoruz. Bir kız veya bir kadın ne olmak istediğini düşündüğünde, satrancın da bir kariyer yolu olduğunu aklında tutmasını sağlamalıyız. Dünyanın en büyük oyuncuları olabilecekleri bir ortam yaratmak bizim görevimizdir."

FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich de ödül alan isimlerden övgüyle bahsederek, "Bugün ödül alanlar bu yıl da dahil olmak üzere uzun bir süredir harika bir iş çıkardılar. 2022 Satrançta 'Kadın Yılı' ilan edildi ama bu sadece bir yıl değil, tüm hayat onların olmalı" diye konuştu.

4 KITA 4 BAŞARILI YÖNETİCİ KADIN

Tulay'ın Avrupa kıtası ödülü kazandığı "Üstün Başarılı Yönetici" dalında; Christiana Asalet Afrika, Alejandra Beatriz Zavala Hakimde Amerika; Medina Zhumashova ise Asya kıtasının başarılı isimleri oldu. Efsane kadın sporcu Judit Polgár da programda "FIDE Ikonu" ödülünü aldı.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Dünya Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ı Avrupa'nın 'En Başarılı Yöneticisi' Seçti - Son Dakika
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