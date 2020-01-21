Dünya Sarılma Günü: Günde kaç kez kucaklaşmalıyız? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Sarılma Günü: Günde kaç kez kucaklaşmalıyız? - Son Dakika Dünya

Dünya Sarılma Günü: Günde kaç kez kucaklaşmalıyız?

6 saat önce

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl 21 Ocak Sarılma Günü olarak kutlanıyor. Aile terapisti Virginia Satir'e göre "Yaşamak için sarılmalıyız. Her gün en az 8 kez sarılmaya ihtiyacımız var."

Dünya Sarılma Günü: Günde kaç kez kucaklaşmalıyız?, System.String[]

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl 21 Ocak Sarılma Günü olarak kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde 21 Ocak 1986 tarihinde Kevin Zaborney tarafından ortaya atılan fikir bugün diğer ülkelere de yayıldı. 24 yaşındaki psikoloji öğrencisi Zaborney, o dönem kucaklaşmanın insan üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlemek için araştırma yaptı.


Bilim insanları sarılmanın etkilerini şu şekilde özetliyor: Stresi azaltır, desteğinizi gösterir. Sizi hastalıklara karşı korur. Kalp sağlığını güçlendirebilir. Sizi daha mutlu yapabilir. Korkularınızı azaltabilir. Acılarınızı dindirebilir. Diğer insanlarla iletişiminizi kolaylaştırır.

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Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:47 
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