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Dünya savunma harcamaları son 10 yılda en büyük artışı yaşadı
6 saat önce
Son yayınlanan bir çalışmaya göre küresel savunma harcamaları son 10 yılın en fazla yükselişini kaydetti. 2019 yılında yüzde 4 artış kaydettiği belirlenen savunma harcamalarındaki aslan payı ise ABD ve Çin'e ait.
Son yayınlanan bir çalışmaya göre küresel savunma harcamaları son 10 yılın en fazla yükselişini kaydetti. 2019 yılında yüzde 4 arttığı belirlenen savunma harcamalarındaki aslan payı ise ABD ve Çin'e ait.
Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün (IISS) raporu Çin'in savunmada modernleşme programlarının bu alanda milyarlarca dolarlık yatırıma neden olduğunu belirtiyor. Özellikle Çin'in geliştirdiği ve radarların tespit etmesi zor olan hipersonik füzeleri Washington'ın silahlanma yarışında elini zorluyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:32
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