Dünya Şehirleriyle Yarışan Marka Şehirler Yapmak İstiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "31 Mart'ın sonrasında ekonomimizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacak çalışmayı göstermek zorundayız. Çevreyi koruyan, değer katan, kültür üreten, dünya şehirleriyle yarışan marka şehirler yapmak istiyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "31 Mart'ın sonrasında ekonomimizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacak çalışmayı göstermek zorundayız. Çevreyi koruyan, değer katan, kültür üreten, dünya şehirleriyle yarışan marka şehirler yapmak istiyoruz." dedi.



Kurum, birtakım ziyaretler için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Kurum, yaptığı konuşmada, gittiği şehirlerde yaşam kalitesini artırmak için yapılması gereken projeleri görüştüklerini söyledi.



Kısa süre önce geldiği kentte birçok projeyi görüştüklerini ve karara bağladıklarını aktaran Kurum, Bakanlıkta yapılması gerekenlerle ilgili süreci başlattıklarını ve bunların uygulama safhasına geldiğini ifade etti.



Kurum, önceki seçimlerde Karaman'ın yüzde 60'ın üzerinde oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek verdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:



"Tüm Anadolu'da, Konya ve Karaman'da rekor düzeyde oy almamız gerekiyor. 31 Mart geldiğinde, inşallah o akşam buradan rekorlar duymak istiyoruz. Önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde hiçbir seçim yok. İlk defa Türkiye 4,5-5 yıllık döneme seçimsiz giriyor. Bu durumu ve süreci değerlendirmemiz gerekiyor. Şehirlerimiz ve vatandaşımızın yaşam kalitesi için çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O manada 31 Mart seçimleri çok önemli. Biz de seçimlerde ve devamında aynı tevazu içerisinde samimiyetle, gayretle çalışacağız. Bugün, Türkiye Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 17'nci ekonomisi ise bu sizlerin verdiği destek sayesindedir. 31 Mart'ın sonrasında ekonomimizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacak çalışmayı göstermek zorundayız. Çevreyi koruyan, değer katan, kültür üreten, dünya şehirleriyle yarışan marka şehirler yapmak istiyoruz."



"Sanayi alanlarını şehrin dışına çıkarma projemiz var"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik seçim manifestosunun 8'inin kendi bakanlıklarını ilgilendirdiğini anımsatan Kurum, şehirlerin 50 ve 100 yıllık planlarını yapacaklarını anlattı.



Kurum, Karaman'ın 5'inci derecede deprem bölgesi olmasından dolayı acil dönüşmesi gereken alanların olmadığını, şehir merkezindeki yıkık alanların dönüştürerek meydan düzenlemesi çalışması yapacaklarını dile getirdi.



Bu çalışmalarla şehirdeki tarihi ve kültürel dönüşümü gerçekleştireceklerine dikkati çeken Kurum, "Sanayi alanlarını şehrin dışına çıkarma projemiz var. Karaman'da bu tarz bir projemiz var. Küçük sanayi sitesini şehrin dışına çıkaracağız ve mevcut yeri Millet Bahçesi yapacağız. Buradaki vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde şehir planlamasını yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"CHP'nin karnesi belli"



Kurum, CHP'nin seçim manifestosuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diyor ki, 'Martın sonunda bahar gelecek.' Yahu bu ülke CHP iktidarı döneminde ne zaman bahar gördü ki bu martta görsün. CHP'nin karnesi belli. Pehlivan mindere çıkarken bellidir. Bunların belediyecilik kariyeri de karnesi de bellidir. CHP'nin belediyecilik anlayışı Türkiye tarihine şöyle kazınmıştır; çöp, çamur ve çukur belediyeciliği. Cumhurbaşkanımız geldiğinde bu üç olayla mücadele etti. İstanbul'da çöp dağları vardı. Bunları kaldırabilmek adına düzenli depolama tesisleri yaptık. Haliç'in temizlenmesi için boğazdan su aktardık. Şu anda Haliç'te balıklar yüzüyor. Sokakta çöpler toplanmıyordu, su kuyrukları vardı. Çöp dağlarında patlamalar oldu ve kardeşlerimizi kaybettik. O günden bugüne Türkiye'nin adeta çehresi değişti. Şehirlerin de çehresi değişti."



AK Parti iktidarında yapılan hizmetlerin özellikle gençlere çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Kurum, "Tevazu ve samimiyetle projelerimizi anlatacağız. Herkesin kalbini fethedeceğiz. Sosyal belediyecilikle gelip gönül belediyeciliğiyle, tevazu içinde bu süreci yürüteceğiz. 31 Mart akşamında Karaman'dan zafer bekliyoruz." diye konuştu.



Toplantıya, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile çok sayıda partili katıldı.

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