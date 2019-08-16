Son Dakika Haberleri: Dünya Şehit Çocukları Vakfı'nın kurban yardımları
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Dünya Şehit Çocukları Vakfı'nın kurban yardımları

1 saat önce

Dünya Şehit Çocukları Vakfı, Suriye içerisinde ve Hatay'da toplam 2 bin 600 hisse kurban dağıttıklarını bildirdi.

Dünya Şehit Çocukları Vakfı'nın kurban yardımları, System.String[]
Dünya Şehit Çocukları Vakfı, Suriye içerisinde ve Hatay'da toplam 2 bin 600 hisse kurban dağıttıklarını bildirdi.
Vakfın Başkanı İsmail Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu Kurban Bayramı'nda da önceki yıllarda olduğu gibi Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olmak istediklerini belirtti.
Bu kapsamda Yayladağı sınırındaki İdlib'in Hırbiticöz köyü ile Türkmendağı bölgesinde kurban kestiklerini kaydeden Yıldırım, "Suriye içerisindeki kurban hisselerimizi Türk Kızılayı'nın destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ayrıca Hatay merkez ve Yayladağı ilçesindeki Suriyeli ailelere kurban eti dağıtımı yaptık." diye konuştu.
Toplamda yaklaşık 2 bin 600 hisse kurban etini kapı kapı dolaşarak dağıttıklarını aktaran Yıldırım, hayırseverlere ve Türk Kızılayı'na yardımları için teşekkür etti.
Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:17 Kaynak: AA
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