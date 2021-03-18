"Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu" 24-25 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika

"Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu" 24-25 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek

18.03.2021 12:37

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ticaretinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 24-25 Mart'ta "WCI Forum - Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu" gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ticaretinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 24-25 Mart'ta "WCI Forum - Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu" gerçekleştirilecek.

Bosphorus Expo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilecek Forum, "Gelecek Afrika'da" sloganıyla başlayacak.

Forum, Afrika'nın 41 farklı ülkesinden 300'ün üzerinde ithalatçı firma yetkililerini Türkiye'deki üreticilerle buluşturacak.

Forum kapsamında aralarında Çad Ticaret Odası Başkanı, Kenya Ticaret Odası Başkanı, Etiyopya Müteahhitler Birliği Başkanı, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Somali, Angola, Sierra Leone ve Cezayir büyükelçilerinin de bulunacağı heyetteki Afrikalı alıcılar, Türkiye'deki üreticilerle 2 gün boyunca yüz yüze görüşecek.

Foruma yapı, inşaat, madencilik, elektrik, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, mobilya, dekorasyon, ev tekstili, tekstil, deri ayakkabı aksesuar, makina ve otomasyon, otomotiv, ağır taşıtlar ve ekipmanlar, sağlık ve medikal, ev gereçleri züccaciye, otel ve restoran donanımları, hızlı tüketim, elektronik ve hizmet sektörleri başta olmak üzere 41 ayrı sektörden ithalatçılar katılım sağlayacak.

"Afrika'daki talebin, Türkiye'deki şirketlerin radarına girmesini hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Forum ile Türkiye'de üretilen ürünleri Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika'da pazarlamayı, satışını kolaylaştırmayı ve ilgili ülkelerde faaliyette bulunan dış ticaret şirketlerinin, ithalatçıların ve alıcıların firmalarla ilişki kurmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bengisu, Türkiye'nin Afrika'da diğer ülkelere göre çok daha adaletli bir ticaret vadettiğini ve daha avantajlı olduğunu belirterek, "Tüm dünyanın ekonomik olarak feraha çıkış bileti, ticari çıkış kapısı, tünelin ucundaki ışık olarak gördüğü Afrika'da oluşan talebin, Türkiye'deki kurumsal ve büyük ölçekli şirketlerin radarına girmesini sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü, büyük, kurumsal alıcılar için Türkiye'nin, kaliteli ve esnek üretim sistemleriyle büyük ölçekli projelerin, büyük marjlı ihracat çalışmalarının dünyadaki en önemli merkezi ve en doğru partneri konumunda bulunduğuna dikkati çeken Bengisu, büyüyen ve gelişen yeni Afrikalı tüccarlar için Türkiye'deki KOBİ'lerin varlığının altın değerinde olduğunun altını çizdi. ???????

Türkiye, Afrika, Ankara, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu' 24-25 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak         
10:53
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir         
10:23
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış         
09:35
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 12:47:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu" 24-25 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei