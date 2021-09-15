Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu - Son Dakika

Bosphorus Expo tarafından düzenlenen ve dünyanın farklı bölgelerinden iş insanlarını bir araya getiren 5'inci Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum) başladı.

WCI Forum, Türkiye'deki ihracatçı firmalara Afrika'dan 500 potansiyel alıcı ile tanışma fırsatı verecek. Söz konusu forum 1 trilyon dolara yaklaşan ithalat potansiyeline sahip Afrika pazarı için düzenlenen en geniş katılımlı organizasyonlardan biri olma özelliği taşıyor. Organizasyona, Afrika'nın birçok ülkesi başta olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlardan gelen iş insanları ile Türkiye'de yerleşik üretici ve ihracatçılar katılıyor.

Program kapsamında, iş birliği ve koordinasyonu sağlayıp yeni ihracat fırsatlarını ortaya koymak için firmalar, 2 gün boyunca düzenlenecek olan iş forumlarına katılıp, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. İnşaattan, sağlığa, tekstilden, teknolojiye kadar önemli pek çok sektörde ikili iş görüşmelerinin yapılacağı forum, Türk firmalarına özellikle Afrika kıtasında ihracat fırsatlarının kapısını açacak.

"Türkiye ile Afrika arasında karşılıklı ziyaretlerin arttığını görüyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede forumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de son zamanlarda Afrikalı devlet adamları ve iş adamlarıyla sık sık görüşme yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye ile Afrika arasında karşılıklı ziyaretlerin arttığını görüyoruz. Bunun ticari ve ekonomik ilişkilere de yansımalarını rahatlıkla gözleyebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika'yı sık sık ziyaret ediyor. Konuk devlet başkanlarımızı ve ekiplerini sık sık ülkemizde ağırlıyoruz. Pandeminin etkilerinin devam etmesine rağmen son haftalarda pek çok Afrikalı devlet adamı ve iş insanını ülkemizde ağırladık. Bu forumun da bu zincirin önemli halkalarından biri olduğuna inanıyoruz."

Büyükdede, Türkiye-Afrika dostluğunun gelecek yıllarda da çok konuşulacağına dikkati çekerek, "Afrika, Türk dış politikasının temel ve öncelikli bir konusudur ve böyle olmaya da devam edecektir. Görünen o ki bu yüzyıl Afrika yüzyılı olacak. Türkiye, Afrika'ya büyük önem vermektedir." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da foruma bir video mesajla katıldı. Kıran, mesajında Afrika'nın Türkiye'nin dış politikasının temel önceliklerinden birini oluşturduğunu belirterek, "1 milyarı aşkın nüfusuyla, getirdiği farklı kültürel zenginlikleri ile Afrika kıtası hiç şüphesiz 21'inci yüzyılın yükselen değeri. Afrika ülkelerinin gösterdiği yüksek ekonomik performans aslında değişen uluslararası dengeleri de en güzel şekilde yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"Afrika iş dünyası ile iş birliğine önem veriyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Global Üst Kurul Başkanı Davut Altunbaş ise konuşmasında Türk sanayicisinin Afrika iş dünyasıyla iş birliğine verdiği öneme dikkati çekerek, Türk Hava Yolları'nın Afrika'da farklı bölgelere gerçekleştirdiği seferleri artırmasının da karşılıklı ticareti olumlu etkilediğini kaydetti.

Konuşmasında 2000'li yılların başında Türk sanayicisinin büyük sınavlar verdiğini anlatan Altunbaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu dönemde bizim için en büyük şans devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayimize vermiş olduğu son derece büyük destekler oldu. Bu destekler neticesinde sanayicimiz, şu anda son 7 ay içerisinde ihracatımızı yüzde 35, son 12 ay içerisinde yüzde 21 büyüttü. Bu bizim için son derece önemli."

Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu ise konuşmasında, "Tabana yaymak, uluslararası ticaretimizi geliştirmek Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nun ana mottosunu oluşturan iki kelime. Dünya ticaretinden Türkiye'nin alacağı payı 2 katına çıkartabilmek ve 500 milyar dolarlık o mega ihracat hedefimizi gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için bir ihracat mühendisliğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.