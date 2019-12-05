Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Ulusoy'dan strese karşı nefes önerisi

DÜNYA Serbest Dalış Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy, günümüzün en büyük sorunlarından stres ve öfke ile baş etmek için, nefesi doğru kullanmak gerektiğini söyledi.

Tek nefesle denizin metrelerce dibine dalarak Türkiye ve dünyada birçok rekora imza atan Cenk Devrim Ulusoy, Avcılar Belediyesi'ndeki büro çalışanlarına 4 hafta sürecek stres yönetimi, konsantrasyon, panik atak, odaklanma, diyafram kullanımı ve sağlıklı yaşam dersleri veriyor. Haftada 2 gün verilen eğitimlerde çalışanlara doğru nefes alıp-verme tekniklerini anlatan Ulusoy, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için farkında olmadan nefes alıp verdiklerini, hatırlattı. Kişilerin doğru tekniklerle nefes alamamalarının çeşitli sorunlara yol açtığını belirten Ulusoy, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sistem bizi dört temel elementten; yani bütünlüğümüz olan topraktan, vücudumuzun yüzde 70'ini oluşturan sudan, havadan ve ateşten yani oksijenden yoksun bırakıyor. Bunları kullanamıyoruz. Çağın en sıkıntılı noktası, metropol yaşamının olmazsa olmazı; stres. Bu çalışma ile stresi ortadan kaldırmayı, nefesin ne olduğunu ve farkındalılığının nasıl olacağını anlatıyor. Öfke kontrol edilmesi gereken bir nokta. Öfkeyi kendimizde bir fay hattı olarak düşünürseniz bu hat, stres nedeniyle olumsuz enerjiyi yavaş yavaş topluyor. Olumsuz bu enerji bir yerde kırılma patlama yapıyor. Buna öfke diyoruz. Öfke fiziksel eyleme dönüştüğünde bize ve çevremize zarar verebiliyor. Bu nedenle olumsuz enerjiyi dışarı çıkarmamız gerekiyor. Bu nefes çalışması ile mümkün. Nefesi doğru kullandığımızda öfke dediğimiz anı da minimuma indiriyor."

Ulusoy, alınan nefesteki oksijenin bir enerji olduğunu ve bunun vücuttaki 70 trilyon hücre ile bir araya geldiğini ifade ederken, "Çok stresli ortamın etkilerini maalesef her aşamada yaşıyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren kaygılarla büyüyoruz. Bunlar stres ve korkulara neden oluyor. Okullara en azından rehber öğretmenlere doğru nefes eğitimin verilmesi gerek. Çocuklar 4 elementi alamıyor: Enerjilerini boşaltamıyor. Hiperaktif çocuk okulda enerjisini boşaltamayınca buna sınıfta ve okulda uyumsuzluk diyoruz. Böyle olmaması lazım. Çok daha verimli hale gelebilir" dedi.

Verilen nefes teknikleri eğitimine katılanlardan Nalan Başaran Öztürk, bunun çok faydalı bir çalışma olacağına inandığını belirterek, "Diyaframı kullanmayı bilmediğimizi öğrendik. Diyaframla nefes alıp vermenin farkına vardık. Farkında olmadan kaslarımızı kullanmadığımız için biraz sıkıntılı oluyor. Kas ağrıları başladı. Bundan böyle daha zinde ve enerjik olacakmışız. Hep beraber göreceğiz" dedi. İbrahim Berber de, öğretilen nefes tekniklerinin biraz zorlama gerektirdiğini anlatırken, "Ama gerçekten güzel ve verimli geçiyor. 4 haftalık eğitim ardından normal yaşamda doğru nefes alıp vermenin bize katmış olduğu faydayı görmüş oluyoruz" diye konuştu.

Psikolog Hacı Tekin de, doğru nefes alıp vermenin ruh sağlığında en önemli kavramlardan biri olduğunu hatırlatarak, TÜİK verilerine göre son dönemde ilaç kullanım oranı ve kendilerine psikolojik destek için başvuranların sayısında artış olduğunu söyledi. Tekin, "Çalışan bireyin ruh sağlığı bakımından bu tür etkinliklerin daha da derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gündelik hayatımızı çok daha kolaylaştıracaktır. Kaygı bozukluklarını çalışırken mutlak surette bedeni rahatlatmak gerekiyor. Nefes egzersizleri de bedeni ciddi ölçüde rahatlatan faktörlerden.

Bu eğitimde ben de tabii zorlandım. Bu bedenin alışık olmadığı şeyler. Zaman içerisinde buna alışarak daha rahat pozisyona ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.