Dünya servetinin yüzde 60'ı 2 bin 153 kişinin elinde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya servetinin yüzde 60'ı 2 bin 153 kişinin elinde - Son Dakika Dünya

Dünya servetinin yüzde 60'ı 2 bin 153 kişinin elinde

6 saat önce

Dünya servetinin yüzde 60'ı 2 bin 153 kişinin elinde

Dünya servetinin yüzde 60'ı 2 bin 153 kişinin elinde, System.String[]

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, 2 bin 153 milyarderin, dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan 4,6 milyar kişiden daha zengin olduğunu öne sürdü.


Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'daki yıllık toplantısı öncesinde Oxfam tarafından yayımlanan "Önemseme Zamanı" isimli raporda, dünyanın yüzde 1'lik en zengin kesiminin, 6,9 milyar kişiden 2 kat daha zengin olduğu belirtildi.

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İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:47 
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