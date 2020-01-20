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Dünya servetinin yüzde 60'ı 2 bin 153 kişinin elinde
6 saat önce
Dünya servetinin yüzde 60'ı 2 bin 153 kişinin elinde
İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, 2 bin 153 milyarderin, dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan 4,6 milyar kişiden daha zengin olduğunu öne sürdü.
Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'daki yıllık toplantısı öncesinde Oxfam tarafından yayımlanan "Önemseme Zamanı" isimli raporda, dünyanın yüzde 1'lik en zengin kesiminin, 6,9 milyar kişiden 2 kat daha zengin olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:47
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