- Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu

15 ülkeden 50'ye yakın sporcu birincilik için ter döktü

MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'na Sakarya ev sahipliği yaptı

Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde sabah saatlerinde başlayan MTB Cup'un dünya seviyesindeki "Maraton Series" dağ bisikleti yarışı sona erdi. 110 kilometrelik Sakarya parkurunda 15 ülkeden sporcunun katıldığı "MTB Cup Maraton Series" uluslararası dağ bisiklet yarışında kazananlar belli oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet alanında dünyada önemli bir merkez haline geldi. Avrupa'nın en büyük parkuruna sahip olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Cup yarışları Cuma günü başladı. Dünya seviyesindeki dağ maraton yarışlarının ilki Sakarya MTB Cup kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilmişti.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Cup'un dünya seviyesindeki "Maraton Series" dağ bisikleti yarışı ise 15 ülkeden 50'ye yakın sporcunun katılımı ile saat 09.00'da başladı. Kadın ve erkek kategorilerinin 30 dakika arayla pedal çevirmeye başladığı yarışta sporcular Bisiklet Vadisi'nden çıkış yaptı. Nefes kesen müsabaka 4 buçuk kilometrelik vadi parkuru ile birlikte Sapanca Gölü'ne kadar uzanan 110 kilometrelik Sakarya dağ bisikleti parkurunu kapsıyor. Sporcular Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe güzergahlarından geçen ormanlık dağ parkurunda kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı erkekler 110 kilometre, kadınlar ise 80 kilometrelik mesafe kat ederek tamamladı. Start törenine Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili İrfan Çelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bürokratları, federasyon yöneticileri, dünyanın her yerinden bisiklet sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

4 saatin üzerinde aralıksız pedal çevirdiler

Sporcuların pedal çevirdiği zorlu yarışta kıyasıya mücadele yaşandı. Sabah 09.00 ve 09.30'da başlayan erkek ve kadınlar kategorisindeki yarışta sporcular saat 13.00'e kadar 4 saatin üzerinde aralıksız pedal çevirdi. Sakarya içinden geçen Alandüzü, Yukarıdereköy ve Esentepe'deki 110 kilometrelik parkuru geride bırakan sporcular, bitiş çizgisini geçti. Erkeklerde Çek Cumhuriyeti'nden Martin Stosek altın, Almanya'dan Andreas Seewald gümüş, yine Çek Cumhuriyeti'nden Kristian Hynek bronz madalya kazanırken, kadınlarda Macaristan'dan Barbara Benko altın, Almanya'dan Stefanie Dohrn gümüş, Çek Cumhuriyeti'nden Nikol Flasarova bronz madalya kazandı.

Çekilişle 10 vatandaşa bisiklet hediye edildi

Mücadelenin sonunda podyumda kazananlara madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili İrfan Çelik, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve protokol üyeleri takdim etti. Organizasyonun ev sahibi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarışları Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde takip eden 10 vatandaşa bisiklet hediye etti. Hediyeyi kazananlar, kendilerine verilen numaralar üzerinden yapılan çekilişle belirlendi.

Ekim'de BMX Dünya Şampiyonası'nda buluşalım

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın adını dünyaya; 'Bisiklet dostu şehir' olarak duyurmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Sakarya artık bir bisiklet şehridir. Bu alanda markalaşan Sakaryamızda yine dünyayı misafir ettik. Birçok ülkeden sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kazananları tebrik ediyorum. Daha önce dünya şampiyonası ve bir çok önemli yarışmaya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyemiz, önümüzdeki süreçte de bisiklet sporunda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Her gün büyüttüğümüz bisiklet yolu ağımız, istasyonlarımız, Bisiklet Kıraathanemiz, Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz ve sosyal tesislerimizle Sakarya'nın adını dünyaya bisiklet dostu şehir olarak duyuracağız. 23-31 Ekim'de Sakarya'da yapılacak olan BMX Dünya Şampiyonası'nda buluşmak üzere diyorum bisiklet sporunun nabzı Bisiklet Vadisi'nde atmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.