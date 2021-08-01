Üye Girişi
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu - Son Dakika

Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu

01.08.2021 15:16

- Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu 15 ülkeden 50'ye yakın sporcu birincilik için ter döktü MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'na Sakarya ev sahipliği yaptı Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet...

- Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu

15 ülkeden 50'ye yakın sporcu birincilik için ter döktü

MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'na Sakarya ev sahipliği yaptı

Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde sabah saatlerinde başlayan MTB Cup'un dünya seviyesindeki "Maraton Series" dağ bisikleti yarışı sona erdi. 110 kilometrelik Sakarya parkurunda 15 ülkeden sporcunun katıldığı "MTB Cup Maraton Series" uluslararası dağ bisiklet yarışında kazananlar belli oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet alanında dünyada önemli bir merkez haline geldi. Avrupa'nın en büyük parkuruna sahip olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Cup yarışları Cuma günü başladı. Dünya seviyesindeki dağ maraton yarışlarının ilki Sakarya MTB Cup kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilmişti.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Cup'un dünya seviyesindeki "Maraton Series" dağ bisikleti yarışı ise 15 ülkeden 50'ye yakın sporcunun katılımı ile saat 09.00'da başladı. Kadın ve erkek kategorilerinin 30 dakika arayla pedal çevirmeye başladığı yarışta sporcular Bisiklet Vadisi'nden çıkış yaptı. Nefes kesen müsabaka 4 buçuk kilometrelik vadi parkuru ile birlikte Sapanca Gölü'ne kadar uzanan 110 kilometrelik Sakarya dağ bisikleti parkurunu kapsıyor. Sporcular Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe güzergahlarından geçen ormanlık dağ parkurunda kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı erkekler 110 kilometre, kadınlar ise 80 kilometrelik mesafe kat ederek tamamladı. Start törenine Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili İrfan Çelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bürokratları, federasyon yöneticileri, dünyanın her yerinden bisiklet sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

4 saatin üzerinde aralıksız pedal çevirdiler

Sporcuların pedal çevirdiği zorlu yarışta kıyasıya mücadele yaşandı. Sabah 09.00 ve 09.30'da başlayan erkek ve kadınlar kategorisindeki yarışta sporcular saat 13.00'e kadar 4 saatin üzerinde aralıksız pedal çevirdi. Sakarya içinden geçen Alandüzü, Yukarıdereköy ve Esentepe'deki 110 kilometrelik parkuru geride bırakan sporcular, bitiş çizgisini geçti. Erkeklerde Çek Cumhuriyeti'nden Martin Stosek altın, Almanya'dan Andreas Seewald gümüş, yine Çek Cumhuriyeti'nden Kristian Hynek bronz madalya kazanırken, kadınlarda Macaristan'dan Barbara Benko altın, Almanya'dan Stefanie Dohrn gümüş, Çek Cumhuriyeti'nden Nikol Flasarova bronz madalya kazandı.

Çekilişle 10 vatandaşa bisiklet hediye edildi

Mücadelenin sonunda podyumda kazananlara madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili İrfan Çelik, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve protokol üyeleri takdim etti. Organizasyonun ev sahibi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarışları Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde takip eden 10 vatandaşa bisiklet hediye etti. Hediyeyi kazananlar, kendilerine verilen numaralar üzerinden yapılan çekilişle belirlendi.

Ekim'de BMX Dünya Şampiyonası'nda buluşalım

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın adını dünyaya; 'Bisiklet dostu şehir' olarak duyurmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Sakarya artık bir bisiklet şehridir. Bu alanda markalaşan Sakaryamızda yine dünyayı misafir ettik. Birçok ülkeden sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kazananları tebrik ediyorum. Daha önce dünya şampiyonası ve bir çok önemli yarışmaya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyemiz, önümüzdeki süreçte de bisiklet sporunda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Her gün büyüttüğümüz bisiklet yolu ağımız, istasyonlarımız, Bisiklet Kıraathanemiz, Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz ve sosyal tesislerimizle Sakarya'nın adını dünyaya bisiklet dostu şehir olarak duyuracağız. 23-31 Ekim'de Sakarya'da yapılacak olan BMX Dünya Şampiyonası'nda buluşmak üzere diyorum bisiklet sporunun nabzı Bisiklet Vadisi'nde atmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çek Cumhuriyeti, Bisiklet, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu babasını kalbinden bıçakladı 15:19 Korkunç cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu babasını kalbinden bıçakladı Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, 14:58 Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine ilginç cevap Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü 14:06 Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü
Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti 13:30 Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi 13:16 Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada 12:16 Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim 12:02 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi 11:57 O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri
15:26 Bodrum'da şiddetlenen alevlerden kaçış anları! Mahalle sakinleri tekne ve botlarla tahliye edildi
15:18 Korkunç cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu babasını kalbinden bıçakladı
15:14 Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi
14:58 Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine ilginç cevap
14:28 Manavgat'taki yangında öldüğü sanılıyordu! Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüyerek hayatta kaldı
14:10 Van'ın Başkale ilçesi sele teslim! Köylüler damların üstüne çıkıp saatlerce kurtarılmayı bekledi
14:06 Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü
14:03 Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevlerine son verildi
13:42 G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
13:18 ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı
Bodrum'da şiddetlenen alevlerden kaçış anları! Mahalle sakinleri tekne ve botlarla tahliye edildi Bodrum'da şiddetlenen alevlerden kaçış anları! Mahalle sakinleri tekne ve botlarla tahliye edildi         
15:27
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi         
15:15
Manavgat'taki yangında öldüğü sanılıyordu! Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüyerek hayatta kaldı Manavgat'taki yangında öldüğü sanılıyordu! Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüyerek hayatta kaldı         
14:29
Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevlerine son verildi Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevlerine son verildi         
14:04
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi         
12:19
Önce kendini balkondan attı, sonra Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
12:10
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
12:00
Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı         
11:48
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor         
11:22
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 15:37:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement