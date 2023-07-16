Dünya sıcaklık rekoru kırılırken, bu mağaradaki soğukluğa 5 dakika dayanılmıyor

ELAZIĞ - Dünya tarihinin en sıcaklık rekorunun kırıldığı bu günlerde Elazığ'da serinlemenin durağı olan ve eksi 10 derecesiyle dikkat çeken 'Buzluk Mağarası' yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta olan tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların ilgisini çekiyor. Sıcaklığın gün içerisinde 38 dereceyi aştığı Elazığ'da vatandaşlar eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor. Sıcaklık rekorunun kırıldığı bu günlerde serinlemek için mağarayı ziyaret edip, mağaranın içine giren vatandaşlar ise kısa sürede etkisini gösteren dondurucu soğuğa dayanamıyor.

"Bildiğin insan donuyor"

Yaz aylarının ilk durağı olan Buzluk Mağarası'na gelen vatandaşlardan Menderes Tubay, " Buraya gezme amaçlı geldik. Şu an buzluk mağarasındayız. Mağaranın içine kadar indik. Dışarıda hava sıcaklığı 40-45 dereceyken, burası bayağı bir soğuk hatta bildiğin insan donuyor. Burada uzun bir süre kalırsak üşüyeceğiz. Buraya gelen giden oluyor ve yoğunluk var. Ben en son Harput'ta öğrenciyken gelmiştim. O zaman şartlar biraz kötüydü ama şuan belediye her türlü imkanı sağlamış ve yollar güzel. Arabası ya da imkanı olan herkesi buraya davet ediyorum. Serinlemek, gelip görmek isteyenleri davet ediyoruz" dedi.

"Donacak dereceye geliyorsun"

Mağaranın serinlettiğini dile getiren ziyaretçilerden Cebrail Özger, " Gezmeye geldik ve burası dışarıya göre bayağı serin. Burası aşağıya indikçe daha da serinleşiyor, donacak dereceye geliyorsun. Buralar Elazığ'ın görülecek ve gezilecek yerleridir" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Muharrem Yavuz ise " İlk defa geldim ve mağara güzel ve soğuk. Havalar sıcak ama burası serin. Burası temiz ama gelen vatandaşların da burayı temiz tutması lazım. Yiyip içtiklerini yer atıyorlar" şeklinde konuştu.