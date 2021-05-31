Dünya Sigarasız Günü - Sigarayı bırakmaya yardımcı 12 öneri

Acıbadem Fulya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Uygar Cenik, Uzman Psikolog Sena Sivri ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, "31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü" kapsamında, "sigarayı bırakmaya yardımcı 12 etkili öneri"yi sıraladı.

"Covid-19 pandemisinin tüm insanlığı kasıp kavurduğu bu zorlu dönemde akciğer sağlığı gündemin en önemli konularından olmaya devam ediyor" diye uyaran Dr. Uygar Cenik, "Gerek aktif, gerekse pasif sigara içiciliği akciğerler başta olmak üzere vücudumuzdaki her organa ve sisteme ciddi zarar veriyor ve önemli hastalıklara yol açıyor. Dünya üzerinde yılda 8 milyondan fazla insan tütün ve tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybediyor" diye anımsattı.