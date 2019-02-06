Dünya Sigarayı Bırakma Günü
1 saat önce
Mardin'de "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Mardin
'de "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Bir kafede düzenlenen etkinlikte, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Birim Sorumlularınca Yeşilay Cemiyeti
Mardin Şube Başkanlığı, ÖNDER İl Başkanlığı ve ilçelerden gelen sağlık çalışanları ve vatandaşlar, tütün ürünlerinin zararları konsunda bilgilendirimdi.
Dr. Mehtap Varlıklar, sigarayı bırakma polikliniklerine başvuran kişilerde sigarayı bırakma oranının, kendi kendine sigarayı bırakmaya çalışanlara göre daha yüksek olduğunu belirterek, "2018 yılı içerisinde Sigara Bırakma Polikliniğinde 2 bin 468 kişi muayene edildi, bunlardan 2 bin 134 kişiye ilaç tedavisi verilmiş ve 674 kişi sigarayı bıraktı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:33 Kaynak: AA
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