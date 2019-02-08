Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Yalova İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Halim Ömer Kaşıkcı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yalova İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Halim Ömer Kaşıkcı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Kaşıkcı mesajında, tütün kullanımının normal yaşam süresini kısaltarak erken ölüme yol açtığını ve bütün dünyada önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.



Türkiye'de sigaranın sebep olduğu ölümlerin sayısının trafik, terör, iş kazasına bağlı diğer ölümlerin toplamından 5 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Kaşıkcı, "Sigara akciğer kanseri oluşumunun yüzde 90'ından sorumludur. Sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri gelişme riski 20 kat artmıştır." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin tütünle mücadele eden ilk 4 ülke arasında yer aldığını kaydeden Kaşıkcı, her yıl sigara içenlerin yüzde 70'inin bırakmayı düşündüğünü, 3'te birinin de bırakmayı denediğini ancak bu süreci herhangi profesyonel bir yardım talep etmeden kendi başına deneyenlerin yüzde 98'inin sonraki bir yıl içinde yeniden sigaraya başladığını vurguladı.



Sigara ile mücadele konusunda başarılı çalışmalar yapıldığını aktaran Kaşıkcı, şunları kaydetti:



"İlimizde 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararların Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında kanun çerçevesinde pasif içiciliği önlemeye yönelik tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinin kapalı alanlarında sigara içilmesi yasağının uygulanması için denetimler, ekiplerimiz tarafından titizlikle devam etmektedir. Belirli periyotlarla sigaranın zararları konusunda eğitim, farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. İlimiz Toplum Sağlığı Merkezine bağlı sigara bırakma polikliniğinde tedavi ve bırakmaya yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Tüm sigara içenleri sigarayı bırakmaya, 'Sevdiklerim İçin Sigaraya Elveda' demeye davet ediyoruz."

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