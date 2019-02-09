Yeşilay Kırklareli
Şube Başkanı Vedat Açar, her yıl 100 binden fazla insanın, sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Açar, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sigaranın, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık türü olduğunu belirtti.
Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden Açar, sigaranın hem tüketiciye hem de çevresindekilere zarar verdiğini kaydetti.
Açar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün bir fırsat olduğuna işaret ederek, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı
birlikte sigarayı bırakmaya yönelik olarak 'Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma' kampanyasını hayata geçirdi. Bilimsel alt yapılı, uzman kadrolarla hazırlanan bu kampanyada bilhassa dijital medya kanalları ve kamu spotları kullanılarak sigara bağımlılığına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere özel programların hazırlandığı bırakabilirsin.org sitesi yanı sıra kamu spotları da sigara bağımlısı ve sigarasız yaşam üzerinden mesajlarını veriyor. Her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz."