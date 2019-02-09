Son Dakika Haberleri: Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Dünya Sigarayı Bırakma Günü

49 dakika önce

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Vedat Açar, her yıl 100 binden fazla insanın, sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Vedat Açar, her yıl 100 binden fazla insanın, sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açar, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sigaranın, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık türü olduğunu belirtti.

Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden Açar, sigaranın hem tüketiciye hem de çevresindekilere zarar verdiğini kaydetti.

Açar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün bir fırsat olduğuna işaret ederek, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı birlikte sigarayı bırakmaya yönelik olarak 'Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma' kampanyasını hayata geçirdi. Bilimsel alt yapılı, uzman kadrolarla hazırlanan bu kampanyada bilhassa dijital medya kanalları ve kamu spotları kullanılarak sigara bağımlılığına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere özel programların hazırlandığı bırakabilirsin.org sitesi yanı sıra kamu spotları da sigara bağımlısı ve sigarasız yaşam üzerinden mesajlarını veriyor. Her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:40 Kaynak: AA

Kırklareli, Yeşilay, Güncel
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