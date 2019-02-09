Dünya Sigarayı Bırakma Günü
59 dakika önce
Yeşilay, sigaranın zararlarına ve pasif içiciliğe dikkat çekmek için Kadıköy-Eminönü vapur iskelesi ile Şehir Hatları vapurlarında astronot kıyafeti giyinerek farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Yeşilay
, sigaranın zararlarına ve pasif içiciliğe dikkat çekmek için Kadıköy- Eminönü
vapur iskelesi ile Şehir Hatları vapurlarında astronot kıyafeti giyinerek farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
"Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında Şehir Hatları'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kadıköy-Eminönü İskelesi önünde stant kurularak, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:07 Kaynak: AA
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