Son Dakika Haberleri: Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Dünya Sigarayı Bırakma Günü

59 dakika önce

Yeşilay, sigaranın zararlarına ve pasif içiciliğe dikkat çekmek için Kadıköy-Eminönü vapur iskelesi ile Şehir Hatları vapurlarında astronot kıyafeti giyinerek farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Yeşilay, sigaranın zararlarına ve pasif içiciliğe dikkat çekmek için Kadıköy- Eminönü vapur iskelesi ile Şehir Hatları vapurlarında astronot kıyafeti giyinerek farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

"Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında Şehir Hatları'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kadıköy-Eminönü İskelesi önünde stant kurularak, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Yeşilay, Eminönü, Kadıköy, Güncel
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