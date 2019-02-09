Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne
Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında Saraçlar Caddesi
'nde stant açarak vatandaşlara broşür dağıttı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tütünden kaynaklı hastalıklar sebebiyle, her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybettiğini söyledi.
Sigaranın başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere, pek çok rahatsızlığa neden olduğunu belirten Bilgiç, "Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Dünya Sağlık Örgütü
, dünyada en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu açıkladı. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz." dedi.
Sigaranın bir halk sorunu olduğunu, birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık olduğunu ifade eden Bilgiç, şöyle devam etti:
"Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor. Dünya Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda bırakmak isteyenler için bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz. Yeşilay, Sağlık Bakanlığıyla birlikte sigarayı bırakmaya yönelik olarak 'Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma' kampanyasını hayata geçirdi. Sigara ihlallerini kolay bir şekilde bildirmek amacıyla hayata geçirilen Yeşil Dedektör mobil uygulaması da 251 bin kullanıcıya ulaştı. Yeşil Dedektör, kapalı mekanlarda tütün mamulleri kullanımını ihlal eden işletme ve müşterilerin ihlallerini azaltmayı amaçlıyor. Uygulama ile kullanıcı ihlal bildirimini, tek tıkla konum belirleyerek ve mekan adı seçerek bildirebiliyor."