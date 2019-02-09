Son Dakika Haberleri: Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Dünya Sigarayı Bırakma Günü

1 saat önce

Yeşilay Derneği Niğde Şubesi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Ömer Halisdemir Meydanı'nda "Bağımlılığa Elveda" etkinliği düzenledi.

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Yeşilay Derneği Niğde Şubesi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Ömer Halisdemir Meydanı'nda "Bağımlılığa Elveda" etkinliği düzenledi.


Etkinlikte, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sigaranın zararlarının anlatıldığı resim sergisinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası protokol ve öğrenciler bisikletlere binerek farkındalık için şehir turu attı. Ayrıca etkinlikte kurayla belirlenen 3 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, "İstatistiklere baktığımızda sigarayla ilgili büyük bir rehavet yaşandığını görüyoruz. Ülkemizde ortalama 100 bin, dünyada 6 milyon insan sigaradan dolayı hayatını kaybediyor. 600 bin insan ise pasif içici olduğu için hayatını kaybediyor." dedi.

Kılınç, şunları kaydetti:


"Sigara içen bir erkeğin hayatından 28, bayanın ömründen 23 yıl gittiği söyleniyor. Gerçekten rakamlar çok düşündürücü. Kansere yol açan nedenlerin başında da sigara geliyor. Bütün bu sıkıntılar dikkate alındığında sigaranın ne kadar büyük bir zarar olduğunu idrak etmemiz lazım. Amacımız gençlerimizde bu bilinci oluşturmak, sigaraya yaklaştırmamak içenleri de sigaradan uzak tutmak. Sigara içenleri bu vesileyle sigarayı bırakmaya davet ediyorum."

Etkinliğe, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:42 Kaynak: AA

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