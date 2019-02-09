Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinlikleri

Erzurum
Sağlık Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve Kanser ayı dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile Kanser ayı dolayısıyla sigaranın zararlarına dikkat çekmenin yanı sıra farkındalık oluşturmak, dünyada en sık görülen kanser türlerinden meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla alışveriş merkezlerinde bilgilendirme standı açıldığı belirtildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay
Erzurum Şubesiyle ortaklaşa etkinlik yürütüldüğü aktarılan açıklamada, vatandaşlara sigaranın zararları, sigarayı bırakma yöntemleri, sigara bırakmada yardım alabilecekleri ALO 171 Danışma Hattı ve sigara bıraktırma poliklinikleri hakkında bilgi verildiği, broşür dağıtıldığı ve karbonmonoksit ölçümü yapıldığı anlatıldı.
Açıklamada, sağlık çalışanlarınca ayrıca, sigara içmediği halde tüketilen ortamda bulunma sonucu sigara dumanından pasif etkilenmeye dikkat çekmek ve kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesi amacıyla işletme sahipleri ve buralarda bulunanlara uyarıcı broşür dağıtarak bilgi edinmelerine destek olduklarını kaydedildi.
Sağlık Bakanlığının sigarayla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli mevzuat düzenlemeleriyle tütün kullanımını önleme
çalışmalarının devam edildiği belirtilen açıklamada, yapılan mevzuat düzenlemeleriyle kişileri ve
gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak, alışkanlıklarını
özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri
almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesini sağlamanın amaçlandığı kaydedildi.