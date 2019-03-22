Son Dakika Haberleri: Dünya Şiir Günü

Dünya Şiir Günü

1 saat önce

Sivas'ın Gölova ilçesinde "Dünya Şiir Günü" dolayısıyla şiir dinletisi programı düzenlendi.

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Sivas'ın Gölova ilçesinde "Dünya Şiir Günü" dolayısıyla şiir dinletisi programı düzenlendi.


Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Hasan Şakar Yatılı Bölge Okulu'nda "Gönülde Saklı Mısralar" adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Hadi Acar'ın açılış konuşmasının ardından Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu dinleti ekibi şiirler okudu.

Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen serbest dalda şiir yazma yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Programa, kurum amirleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:55 Kaynak: AA

Gölova, Sivas, Güncel
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