Dünya sirke rekoru Yalova'dan çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya sirke rekoru Yalova'dan çıkacak - Son Dakika

Dünya sirke rekoru Yalova'dan çıkacak

6 saat önce

Tam 81 çeşit meyve ve bitkiden sirke yapmayı başaran Yalovalı Beyzat Berraksu adlı üretici, dünya rekoru için Guinness'e başvurdu.

Dünya sirke rekoru Yalova'dan çıkacak, System.String[]

Tam 81 çeşit meyve ve bitkiden sirke yapmayı başaran Yalovalı Beyzat Berraksu adlı üretici, dünya rekoru için Guinness'e başvurdu. Dünyada bilinen en fazla sirke sayısı ise 30 olarak kayıtlara geçmiş durumda.


Dünya sirke rekorunu kırmak için harekete geçen Beyzat Berraksu, kendi ürettiği ve ülkenin değişik noktalarından bizzat topladığı 81 meyve ve bitki türünü kullanarak sirke imal etti. Bu sirkeleri belgeleyen Berraksu, ardından Guinness'in yolunu tuttu. Belgelerini teslim eden ve müracaatını yapan Berraksu'nun başvurusu incelemeye alındı. Önümüzdeki günlerde bir Guinness yetkilisinin gelerek sirkeleri bizzat tespit etmesi bekleniyor. Maksadının Türkiye'nin adını duyurmak ve her çeşit meyve ve bitkinin sirkesinin yapılabileceğini ispatlamak olduğunu dile getiren Beyzat Berraksu, "Dünya sirke rekorunu kırmayı kafama koydum. Bu yönde yaptığım araştırmada bugüne kadar yapılan sirke türlerinin sayısının 30'u geçmediğini tespit ettim. Ben de ülkemizdeki 81 vilayeti temsilen 81 çeşit sirke yapmak için çalışmalara başladım. Kendi ürettiğim ve ülkenin değişik noktalarından topladığım 81 bitki çeşidinden sirke imal ettim. Bunun bir dünya rekoru olduğunu ispat etmek adına Guinness'e başvurdum. Belgelerimi teslim ettim. Önümüzdeki günlerde bir yetkilinin gelerek bunun dünya rekoru olup olmadığını tespit etmesini bekliyorum. Ama araştırmalarım açık farkla bir dünya rekoru kıracağımı ve Guinness rekorlar kitabına gireceğimi gösteriyor" dedi. - YALOVA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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