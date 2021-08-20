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Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı - Son Dakika

Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı

20.08.2021 10:57

Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı Elazığ'da bu yıl 13 bin dekar alan üzerinde 30 bin ton domates rekoltesi bekleniyor Deprem ve pandemiyi yaşayan Elazığ'da domates üretimi yüzde 30 arttı, 30 bin ton rekolte bekleniyor Elazığ'da 2021 yılı sezonunun ilk...

Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı

Elazığ'da bu yıl 13 bin dekar alan üzerinde 30 bin ton domates rekoltesi bekleniyor

Deprem ve pandemiyi yaşayan Elazığ'da domates üretimi yüzde 30 arttı, 30 bin ton rekolte bekleniyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 2021 yılı sezonunun ilk sanayilik tipi domatesinin hasadı yapıldı. Hasada katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, domateste yaklaşık 13 bin dekar alanda bir ekim gerçekleştirdiklerini ve geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artışla 30 bin tonun üzerinde bir rekolte beklediklerini kaydetti.

Elazığ'da Merkeze bağlı Yolçatı köyünde, sanayilik tipi domatesin ilk hasadı yapıldı. Burada üretilen domatesler, bir taraftan hasat edilirken diğer taraftan da ikiye bölünerek kurutmaya bırakıldı. Kurutulduktan sonra satışa hazır hale gelecek olan domateslerin her yıl ülke geneline ve dünyanın birçok yerinde gönderildiği belirtildi. Hasat programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, işçiler ile sohbet edip, onlarla birlikte çalıştı. Geçtiğimiz sezona göre domates üretiminde bu sene yüzde 30 artış olduğunu İHA Muhabirine anlatan Karahan, 13 bin dekar alan üzerinde üretimini gerçekleştirdikleri domateste 30 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

"30 bin tonun üzerinde bir rekolte beklentimiz var, yüzde 30 civarında bir artış söz konusu"

Sebze üretiminde Elazığ'ın bölgeye hitap ettiğini belirten Karahan, " Emekçi kardeşlerimizle birlikte Elazığ'ın 2021 yılı sezonunun ilk sanayilik tipi domatesinin hasadını gerçekleştiriyoruz. Elazığ, özellikle sebze üretiminde bölgenin ihtiyacını uzun yıllardır karşılayan bir il durumundayız. Hem sofralık sebze üretimi hem de sanayilik tip domateste yaklaşık 13 bin dekar alanda bir ekim gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık 4 bin dekarı sanayilik tipi domates, geriye kalan kısmı da sofralık tipi ve 30 bin tonun üzerinde bir rekolte beklentimiz var. Geçen yılla kıyasladığımız zaman üretimde yüzde 30 civarında bir artış söz konusu" dedi.

Covid-19 pandemisine rağmen üretimde dışa bağımlı olmadıklarını dile getiren Karahan, " İki yıldır sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgınında tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu ve tarımsal üretimde kendi kendine yeter ülkelerin ne kadar avantajlı olduğunu bütün dünya bir kez daha görmüş oldu. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bir metrekare dahi tarıma elverişli arazinin boş kalamayacağı şekilde üretimlerimiz devam ettirdik. İki yılını geride bıraktığımız bu pandemi sürecinde Türkiye'de gıdaya ulaşma ve gıda arzında vatandaşlarımız hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadılar" diye konuştu.

Elazığ'da üretilen ve kurutulan domateslerin dünya sofralarında yer aldığını ifade eden Karahan, " Özellikle Elazığ'da bu sebze hasat döneminde Diyarbakır, Mardin ve civar illerden emektar kardeşlerimiz gelip burada çalışma yürütüyorlar. Bizler de Tarım ve Orman teşkilatı olarak sürekli sahada onlarla birlikte olacağız. Elazığ'ın kaliteli topraklarında, güzel güneşinde, ikliminde yetişmiş olan bu ürünleri, sadece Türkiye'nin iç piyasasında değil, bu domatesleri kurutarak doğal, hiçbir katkı maddesi kullanmadan dünyadaki bir çok ülkede, bir çok insanın sofrasında sağlıklı bir şekilde tüketmeleri için ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı
Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı

Domates, Türkiye, Elazığ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya sofralarına lezzet katacak kurutmalık domatesin hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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