Dünya starı Madonna, Türk şarkıcının bestesine talip oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dünya starı Madonna, Türk şarkıcının bestesine talip oldu - Son Dakika Magazin

Dünya starı Madonna, Türk şarkıcının bestesine talip oldu

6 saat önce

Dünya starı Madonna, Türk şarkıcı Ersoy Dinç'in bestesine talip oldu.

Dünya starı Madonna, Türk şarkıcının bestesine talip oldu, System.String[]

Dünya starı Madonna, Türk şarkıcı Ersoy Dinç'in bestesine talip oldu.


Ersoy Dinç'in iki yıl önce piyasaya çıkan 'Ben de İnsanım' adlı şarkısını dinleyen Madonna, yeni çıkacak albümünde melodisini kullanmak istedi. Ersoy Dinç'le görüşen Madonna'nın menajeri, "Ben de İnsanım adlı şarkını youtube'dan izledik. Biz ve Madonna çok beğendik" dedi.


Şarkının remix versiyonunu dinleyen Madonna ve ekibi, Ersoy Dinç'e Madonna'nın resmi Instagram hesabında görüşmek istediklerini yazdı. Instagramdan gelen mesajı okuyan Dinç, çok mutlu olduğunu söyledi.


Dinç, "Instagram hesabıma mesaj geldi. Mesaja baktım ve gönderen Madonna. Mesajda, 'Merhaba Ersoy, biz senin Ben de İnsanım adlı şarkını youtube'dan izledik. Biz ve Madonna çok beğendik. Madonna'nın projesinde melodisini kullanmak istiyoruz. Bize telefon ya da mail adresi gönderebilir misin?" yazıyordu.


Daha sonra Madona'nın menajeri ile telefonda görüştüklerini söyleyen Dinç, "Madonna'nı menajeri işin ciddi olduğunu, Madonna ve ekibinin şarkımın melodisine ilgili olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
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