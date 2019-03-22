Son Dakika Haberleri: Dünya Su Günü

Dünya Su Günü

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, "Suyun Serüveni" konulu konferans düzenlendi.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, "Suyun Serüveni" konulu konferans düzenlendi.


Cumhuriyet Üniversitesi Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen program, okulun çok amaçlı konferans salonunda yapıldı.


Okul Müdürü Prof. Dr. Gülay Ercins, Türkiye'nin su zengini olan bir ülke olmadığını söyledi.


Küresel ısınma, kuraklık, kirlilik ve fazla kullanım nedeniyle dünya tatlı su kaynaklarının tehlike altında olduğunu belirten Ercins, şunları kaydetti:

"İnsanlık için çok önemli olan ve sonsuz bir kaynak olmadığı anlaşılan suya karşı ortak bir duyarlılık geliştirmemiz şart. Su yüce yaratıcımız tarafından bize gönderilmiş en büyük nimetlerden biridir. Hayat onunla inşa edilmiş, hayat onunla yeşermiştir. Hayatın merkezinde, evrenin merkezinde yer alan su, bütün inanç sistemlerinde kutsal sayılmıştır. Sanılanın aksine Türkiye, su zengini bir ülke değildir. Türkiye, 2040 yılına gelindiğinde dünyada ciddi su sıkıntısı yaşayacak 33 ülke arasında 27'nci sırada bulunmaktadır."

Programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, davetliler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:59 Kaynak: AA

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