Dünya su günü jürisi çok zorlandı - Son Dakika
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Dünya su günü jürisi çok zorlandı

17.03.2022 18:03
Dünya su günü jürisi çok zorlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle bir resim yarışması düzenledi.

Yarışmaya Şehzadeler ilçesi Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri katıldı. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik beraberindeki heyet ile jüriliğini yaptığı resimler arasında seçim yaparken çok zorlandıklarının altını çizdi.

22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde bir resim yarışması düzenlendi. Bu kapsamda, Şehzadeler ilçesinde Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri su tasarrufu ile ilgili resimler yaptı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Kerem Çetin de 22 Mart Dünya Su Günü'nde BESOT Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlik öncesinde minik öğrencilerin eğitmenleri ile birlikte yapılan resimleri inceledi. Minik öğrencilerin yaptıkları resimlere hayran kalan ve seçim yapmakta zorlandıklarını belirten Çevik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul yönetimine kendilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

"Yapılan resimlere hayran kaldık"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Tüm dünyada su kaynakları ne yazık ki hızla tükeniyor. Biz, idare olarak su kaynaklarının korunması için elimizden ne geliyorsa yapıyor ve sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyoruz. Bugüne kadar 17 ilçemizde ağaç yaşken eğilir diyerek binlerce öğrencimize su tasarrufu eğitimi düzenledik. 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle de bir resim yarışması düzenlemeye karar verdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonrasında Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri arasında yaptığımız resim yarışması kapsamında minik öğrencilerin birbirinden güzel resimlerini inceledik. Geleceğimiz olan öğrencilerimiz, Dünya Su Günü'nde su tasarrufu noktasında bir farkındalık yaratmak için birbirinden güzel resimler yapmışlar. Hayatımızdaki en zor seçimleri yapmak zorunda kaldık diyebilirim. Yapılan resimlere hayran kaldık. Seçtiğimiz resimleri 22 Mart'ta BESOT Konferans Salonu'nda düzenleyeceğimiz etkinlikte sergileyeceğiz" dedi

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Kaynak: Bültenler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Dünya Su Günü, 22 Mart, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya su günü jürisi çok zorlandı - Son Dakika

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