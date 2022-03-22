Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gitti - Son Dakika
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Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gitti

22.03.2022 19:48
Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gitti

Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gittigeliş160 kilometre yol gitti.

Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gitti

MUĞLA Küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle her geçen yıl artan suya ulaşımı sosyal deney ile ortaya koymaya çalışan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, 1 litre su için Üniversiteden gelecekte Muğla'nın su ihtiyacını karşılayacak Sandras dağına kadar gidiş-geliş160 kilometre yol gitti.

Mesai bitiminde Üniversiteden yola çıkan Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, önce Köyceğiz ilçesine ulaştı. Köyceğiz ilçesinde Ağla Mahallesine ve buradan da gece saatlerinde Sandras dağındaki kaynaktan 1 litre su doldurdu. Doç. Dr. Özçelik, Sandras dağındaki kaynaktan doldurduğu suyu Dünya Su Günü nedeniyle Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaretinde teslim etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ara Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında suya erişimin ne kadar zor olduğunu sosyal deney ile ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Muğla son yıllarda içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Muğla'nın 2050 yılına kadar su sorunu çözecek su Sandras'ta yer alıyor. 2021 birim fiyatları ile yaklaşık 700 milyon TL'lik yatırım ile buradaki sular 70 kilometrelik bir hat, 10 kilometrelik bir tünel ile Menteşe ilçesine getirilmesi söz konusu. Biz Dünya Su Günü vesilesi ile 1 litre suyu Muğla'ya nasıl getirebiliriz bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Oldukça zorlandık. 1 saat 40 dakika yo ve 70-80 kilometre yol kat ettik. 1 litre su bizim günlük içme suyu ihtiyacımızın ancak üçte ve dörtte biri, kullanma suyu ihtiyacımızın yüzde 1'i kadar çaba sarf ettik. Bu suların gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem arz ediyor. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Lütfen su kaynaklarımıza sahip çıkalım. Sürdürülebilir bir gelecek, sürdürülebilir bir Türkiye için gelecek kuşaklara temiz su kaynakları bırakmamız gerekiyor" dedi.

Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gitti
Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gitti
Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gitti

YORUMLAR
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dünya Su Günü, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gitti - Son Dakika


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