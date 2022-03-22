'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika
Üye Girişi

'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER

22.03.2022 21:23
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER

DENİZLİ'de, 'Dünya Su Günü' nedeniyle bir araya gelen Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ile Büyük Menderes İnisiyatifi üyeleri, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekti.

DENİZLİ'de, 'Dünya Su Günü' nedeniyle bir araya gelen Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ile Büyük Menderes İnisiyatifi üyeleri, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekti. Nehre dökülen Çürüksu Çayı'na karışan fabrika atıklarının neden olduğu kirliliğe, çevreciler tepki gösterdi.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ile Büyük Menderes İnisiyatifi üyeleri, 'Dünya Su Günü'nde Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde, Büyük Menderes Nehri'yle birleşen Çürüksu Çayı kenarında toplandı. Nehre dökülen çaya karışan fabrika atıklarının kirliliğe neden olduğu belirtildi. Çevreciler, suyun renginin değiştiği noktada kirliliğe tepki gösterdi.

Büyük Menderes Nehri İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca, Büyük Menderes ve kollarının on bin yıldır çeşitli medeniyetlere, topraklara can verdiğini, kirlilikten dolayı artık can veremez hale geldiğini belirtip, "Büyük Menderes Nehri yüzde 65 tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Türkiye tarımsal üretiminin yüzde 15'i bu havzada yapılmaktadır ve 3 milyonu aşan nüfus yaşamaktadır. Havzamız Türkiye su ortalamasının altında su varlığına sahiptir. Türkiye'nin en kirli 3'üncü nehri ve tarımsal sulama özelliğini kaybeden 4'üncü derece kirli suyudur. Büyük Menderes bugün can çekişiyor. Büyük Menderes ölürse Ege ölür. Kırsaldan göçler başlar" dedi.

Denizli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici de Büyük Menderes'teki kirlilikten en fazla etkilenen alanın tarım olduğunu söyledi. Gemici, "Nehrin başlangıç noktasındayız. Su iki renk akıyor. Temiz akan Çürüksu Çayı yıllardır doğaya bereket veren kaynak ama diğeri ise atıklardan kaynaklanan kirli su burada temiz suyla birleşiyor. Kokudan çayın yanına yaklaşmak mümkün değil. Bu 500 kilometre giderek Ege Denizi'ne akıyor. Denize ulaşana kadar pek çok sulak tarım alanlarına verdiği zararı sizler düşünün. İçindeki ağır metaller topraklarımıza zarar veriyor. Defalarca yetkili kurumlara kirliliği bildirdik, bu kirliliğin bir an önce durdurulması gerekiyor" diye konuştu. (DHA)

'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER

YORUMLAR
500
Dünya Su Günü'nde, kirletilen Nilüfer Çayı'na dikkat çektiler Dünya Su Günü'nde, kirletilen Nilüfer Çayı'na dikkat çektiler Dünya Su Günü'nde Karadeniz'in kuraklık riskine dikkat çekildi Dünya Su Günü'nde Karadeniz'in kuraklık riskine dikkat çekildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 21:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: 'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement