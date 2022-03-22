Dünya Su Günü'nde Karadeniz'in kuraklık riskine dikkat çekildi - Son Dakika
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Dünya Su Günü'nde Karadeniz'in kuraklık riskine dikkat çekildi

22.03.2022 12:44
Dünya Su Günü'nde Karadeniz'in kuraklık riskine dikkat çekildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Karadeniz Bölgesi kuraklıktan en az etkilenen coğrafyalardan biri fakat kuraklık böyle devam ederse bölgede çay ve fındık yerine pamuk ekilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Karadeniz Bölgesi kuraklıktan en az etkilenen coğrafyalardan biri fakat kuraklık böyle devam ederse bölgede çay ve fındık yerine pamuk ekilecek." dedi.

Sinop Üniversitesince 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla "Suyun Önemi ve Küresel İklimin Su Kaynaklarımıza Etkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Prof. Dr. Demir, Sinop Kültür Merkezi'ndeki panelde yaptığı konuşmada, dünyanın çok ciddi bir su kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Su kaynaklarının verimli kullanılmasının tüm dünyanın geleceği açısından çok önem arz ettiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Dünya ve Türkiye'deki su kaynaklarının tükenmesinin temel nedeni, insanların doğa ve çevreye zarar vererek suyun hidrolojik dönüşümünü yavaşlatması yahut engellemesidir. Bu sebeple yağış, düşmesi gereken mevsimde yağmıyor, aksine ani ve şiddetli sellerle karşılaşıyoruz. Nüfus artışı, plansız şehirleşme, hava ve çevre kirliliği, tarımda yanlış su kullanımı da cabası. Karadeniz Bölgesi kuraklıktan en az etkilenen coğrafyalardan biri fakat kuraklık böyle devam ederse Karadeniz Bölgesi'nde çay ve fındık yerine pamuk ekilecek."

Tarımsal üretimin dünyada hızlı şekilde güneyden kuzeye doğru kaydığını anlatan Demir, "Belki 30 yıl sonra Karadeniz'de fındık ve çay yerine pamuk ekeceğiz. O yöne doğru gidiyoruz. Ama bu konuda duyarlı bir toplum olursak, her birimiz birer su temsilcisi olursak, o zaman bu felaketi yaşamadan torunlarımızın yaşayacağı dünyayı oluştururuz." dedi.

Panelin ardından Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, Demir'e plaket takdim etti.

Dünya Su Günü'nde Karadeniz'in kuraklık riskine dikkat çekildi
Dünya Su Günü'nde Karadeniz'in kuraklık riskine dikkat çekildi

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Dünya Su Günü, Karadeniz, Fındık, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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