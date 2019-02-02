Son Dakika Haberleri: Dünya Sulak Alanlar Günü

Dünya Sulak Alanlar Günü

39 dakika önce

Gala Gölü Milli Parkı'na Dünya Sulak Alanlar Günü doyasıyla gelenler, kuşları fotoğrafladı.

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Gala Gölü Milli Parkı'na Dünya Sulak Alanlar Günü doyasıyla gelenler, kuşları fotoğrafladı.

Meriç Deltasında yer alan Gala Gölü kenarına gelen fotoğrafçılar, kuş sürülerinin fotoğraflarını çekti ve gözlem yaptı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Emrah Salt, yaptığı açıklamada, Gala Gölü'nün ve çevresinin Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olduğunu söyledi.

Galadaki sulak alanın 3 bin hektar olduğunu belirten Salt, "Meriç Deltası sulak alanı ise 6 bin hektar alana sahip. Burada birçok kuş çeşidi var. Bunlar göç zamanı geliyorlar, konaklıyorlar, ürüyorlar ve popülasyonlarını devam ettiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Uzman Biyolog Neslihan Aslan da Meriç Deltası'nın 217 kuş türüne ev sahipliği yaptığını aktararak, "Dünya Sulak Alanlar Günü 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat'ta Türkiye de olmak üzere Ramsar Sözleşmesi'ne üye 170 ülkede kutlanıyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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