Son Dakika Haberleri: Dünya Sulak Alanlar Günü

Dünya Sulak Alanlar Günü

1 saat önce

Kayseri'de Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü doyasıyla Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyaret edildi.

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Kayseri'de Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü doyasıyla Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyaret edildi.

TEMA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri TEMA gönüllüleri, Dünya Sulak Alanlar Günü kutlamaları kapsamında Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Yaklaşık 25 hektarlık alanı kaplayan ve 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan alanda kuş gözlemi, yaban hayvanları yemleme, çevre temizliği ve fidan dikimi etkinlikleri gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Türkiye, Kayseri, Güncel
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