Son Dakika Haberleri: Dünya Sulak Alanlar Günü

Dünya Sulak Alanlar Günü

1 saat önce

Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parlar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde kuş gözlem etkinliği yapıldı.

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Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parlar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde kuş gözlem etkinliği yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, etkinlikte yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında kalan Eber Gölü'nün göçmen kuşlar açısından önemli bir sulak alan olduğunu söyledi.

Eber Gölü'nde, sulak alanların önemini belirtmek ve farkındalık oluşturmak için kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik yaptıklarını ifade eden Alğan, "Afyonkarahisar ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde 8 sulak alanımız var. Bu alanların 6'sında yönetim planları yapıldı. Yönetim planları içinde bu alanların gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapmaktayız. İki sulak alanda ise biyolojik çeşitlilik çalışması gerçekleştirildi." dedi.

Kuş gözlemine katılan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır da Eber Gölü'nün, kuşlara ve biyolojik çeşitliliğe katkısıyla ilgili bilgi verdi.

Kandır, sulak alanların tropik ormanlardan sonra en yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip yerler olduğunu belirterek, "Birçok hayvan için barınma, beslenme ve üreme merkezleridir. Eber Gölü önemli sulak alanlar içinde yer alıyor. Gölde 143 tane kuş türü var. Bunun yanı sıra Eber sarısı, Beyşehir kurbağası ve saz kedisi gibi endemik türler de bulunmaktadır." diye konuştu.

Kuş gözlemine katılan personel, Eber Gölü'nde kış ayında göçmeyerek konaklama yapan su kuşlarını izledi.

Etkinliğe katılan kurum çalışanları ve birim amirleri, kuş gözleminin ardından Eber Gölü çevresinde çöp temizliği yaptı. Etkinlik sonunda, katılımcılara sucuk ekmek ikramı yapıldı.

Etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü personeli ve Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon, Eber, Kültür Sanat
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