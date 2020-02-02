Dünya Sulak Alanlar Günü - Son Dakika

Dünya Sulak Alanlar Günü
10 dakika önce
Atakum Belediyesi tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:46 Kaynak: AA
Atakum Belediyesi tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi.
Yalı Kafe'de düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar katıldı.
Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, 70 fotoğraf sanatçısının fotoğraflarının yer aldığı serginin 9 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.
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