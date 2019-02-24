Son Dakika Haberleri: Dünya Superbike Şampiyonası

Dünya Superbike Şampiyonası

41 dakika önce

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk ayağının ikinci yarışını, Aruba takımının İspanyol pilotu Alvaro Bautista kazandı.

Dünya Superbike Şampiyonası, System.String[]
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk ayağının ikinci yarışını, Aruba takımının İspanyol pilotu Alvaro Bautista kazandı.

Avustralya'nın Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,445 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Aruba takımından Alvaro Bautista, üçüncü cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Kawasaki takımından Jonathan Rea, ikinci, takım arkadaşı Leon Haslam ise üçüncü oldu.

Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 8. sırada götürdüğü yarışı, 17. turda yaşadığı teknik sorun yüzünden tamamlayamadı.

2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2. yarışı, 16-17 Mart tarihlerinde Tayland'da yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Alvaro Bautista (İspanya): 62 puan

2. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 49

3. Marco Melandri (İtalya): 30

4. Alex Lowes (Büyük Britanya): 30

5. Michael van der Mark (Hollanda): 29

11. Toprak Razgatlıoğlu: 10

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:47 Kaynak: AA

Aruba, Avustralya, Alvaro Bautista, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Şampiyonada 6. Oldu Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın Golüyle Kazandı!

İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli 6 Haftadır Puana Hasret Olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli'den İstifa Sinyali
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 10:28:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Superbike Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]