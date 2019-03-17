Son Dakika Haberleri: Dünya Superbike Şampiyonası

Dünya Superbike Şampiyonası

25 dakika önce

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Tayland'da düzenlenen ikinci ayağının ikinci yarışında 9. oldu.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Tayland'da düzenlenen ikinci ayağının ikinci yarışında 9. oldu.

Şampiyonada sezonun ikinci yarışı, Tayland'ın 4,5 kilometre uzunluğundaki Chang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

Turkish Puccetti takımının sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışı 9. sırada tamamladı. Aynı pistte dün gerçekleştirilen ilk yarışı 10'unculukla bitiren milli motosikletçi, ilk kez bu sezon puan verilen Superpole yarışında ise 9. sırayı aldı.

Tayland'daki ikinci yarışta Aruba takımından İspanyol Alvaro Bautista birinci, Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, Pata Yamaha'dan Büyük Britanyalı Alex Lowes üçüncü sırayı elde etti.

2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, 5-7 Nisan'da İspanya'da yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Alvaro Bautista (İspanya): 124 puan

2. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 98

3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 69

4. Michael van der Mark (Hollanda): 61

5. Marco Melandri (İtalya): 54

9. Toprak Razgatlıoğlu: 24

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Büyük Britanya, Tayland, Spor
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