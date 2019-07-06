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Dünya Superbike Şampiyonası

1 saat önce

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 8. ayağının ilk yarışında 13. oldu.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 8. ayağının ilk yarışında 13. oldu.

İngiltere'nin North West Leicestershire bölgesindeki 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk yarışı sona erdi.
Kawasaki takımından Kuzey İrlandalı Jonathan Rea'nin kazandığı yarışta, BMW Motorrad sürücüsü Büyük Britanyalı Tom Sykes ikinci, Rea'nın takım arkadaşı İngiliz Leon Haslam ise üçüncü sırayı elde etti.
Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 7. cepten başladığı yarışı 13. sırada tamamladı.
Sekizinci ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:26 Kaynak: AA
İngiltere, Spor
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