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Dünya Supersport 300 Şampiyonası

1 saat önce

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın "superpole" yarışını 9. sırada tamamladı.

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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın "superpole" yarışını 9. sırada tamamladı.

Turkish Puccetti Takımı'nda yarışan milli motosikletçi, Fransa'da Magny-Cours'ta, piste çıktı.

Bahattin Sofuoğlu, sıralama turu mücadelesi "superpole" yarışında 2.03.025'lik dereceyle 9. oldu.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı yarın yapılacak.

Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:28 Kaynak: AA
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