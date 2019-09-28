Dünya Supersport 300 Şampiyonası
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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın "superpole" yarışını 9. sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:28 Kaynak: AA
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın "superpole" yarışını 9. sırada tamamladı.
Turkish Puccetti Takımı'nda yarışan milli motosikletçi, Fransa'da Magny-Cours'ta, piste çıktı.
Bahattin Sofuoğlu, sıralama turu mücadelesi "superpole" yarışında 2.03.025'lik dereceyle 9. oldu.
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı yarın yapılacak.
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