Dünya Süryaniler Konseyi (WCA), YPG/ PKK'nın, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunu "bağımsız bir Kürt bölgesine" dönüştürme planını sürdürdüğünü ve bölgedeki azınlıklara baskı uyguladığını duyurdu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkını zorla "Kürtleştirme" çabası içinde olduğu ve örgütün "bağımsız bir Kürt bölgesi" kurma hayaliyle bölgede yaşayan azınlıklara baskı uyguladığı kaydedildi.

YPG/PKK, öğrencilerin üniversite sınavına girmesini engelledi

Açıklamada, Hristiyan Süryani ve diğer azınlık gruplarına mensup öğrencilerin, üniversitelerde eğitim görmek için 21 Haziran'da başlayan sınavlara terör örgütü YPG/PKK'nın tehditleri ve engellemeleri sebebiyle giremedikleri aktarılırken, terör örgütünün Süryani gençlerin geleceklerini tehlikeye attığı vurgulandı.

Örgütün sözde özerk yönetiminin, 9 Haziran'da birçok öğrencinin final sınavlarına girmesini yasaklayan bir kararname yayınladığı kaydedilen açıklamada, bazı öğrencilerin ifadelerine de yer verildi.

Sınava giremeyen 18 yaşındaki WCA üyesi Hanna, örgütün öğrencileri kontrol altında tuttukları kurumlara kaydolmaya zorladıklarını, böylece tüm eğitim kurumlarını ele geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kamışlı'ya sınavlarını vermek için kaçan bir başka WCA üyesi Meryem ise "Tek amaçları, buralara Kürt olduğu görüntüsü vermek için bizi buradan kovmak, mülklerimiz ve topraklarımızı ele geçirmek. Burada kaldığımız sürece, özgürlüklerimizi sınırlamaya çalışacaklar. Bizi kendi öğretim materyalleri ve öğretmenleri ile beyin yıkama programlarına tabi tutacaklar." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca WCA üyesi 18 yaşındaki Gabriella'nın, örgütün dayatmalarıyla ilgili, "Hayatlarımızı cehenneme çevirmenin yeni yollarını bu kadar sık bulmalarını anlatacak söz bulamıyorum. Kendi anavatanımızdaki yabancı paralı askerlerce işletilen bir açık hava hapishanesine kapatılmış ve işkence edilmiş hissediyorum." şeklindeki sözlerine yer verildi.

YPG/PKK'ya mali ve politik destek veren devletler olduğuna işaret edilen açıklamada, örgütün savunmasız sivillere karşı işlediği utanç verici suçlar kınandı.