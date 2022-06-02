Dünya süt günü etkinlikleri kapsamında Kınık'ta Anaokulu öğrencileriyle kutlama programı gerçekleşti - Son Dakika
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Dünya süt günü etkinlikleri kapsamında Kınık'ta Anaokulu öğrencileriyle kutlama programı gerçekleşti

Dünya süt günü etkinlikleri kapsamında Kınık'ta Anaokulu öğrencileriyle kutlama programı gerçekleşti

02.06.2022 09:47

Kınık Remziye Akalın Anaokulunda, Kınık ve Poyracık Aile Yaşam Merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, anaokulu öğrencilerine süt dağıtımı yapılarak, sütün önemi hakkında bilgiler verildi.

Dünyanın pek çok bölgesinde 1 Haziran tarihinde kutlanan süt günü, Kınık'ta da Anaokulunda sütün insan sağlığı açısından önemine ilişkin farkındalığın arttıran etkinliklerle kutlandı.

Etkinliklere katılan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer Miniklerle sohbet ederek sorularını yanıtladı. Kendisi de hekim olan Başkan Doğruer, "İnsan yaşamında çocukluk, gençlik ve yaşlılık döneminde kemik sağlığı açısından süt, besin olarak büyük önem taşıyor. İnsan sağlığı için büyük önem taşıyan süt üretimi konusunda ülke olarak dünyada en iyi ülkeler arasındayız. Fakat süt tüketimi konusunda da bilinçlenerek süt tüketme alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Özellikle çocuk yaşta sütün önemi konusunda farkındalığının kazanılması, süt tüketme alışkanlığı kazanılmasında büyük etken oluyor. Biz de dünya süt günü nedeniyle çocuklarımıza süt dağıtımı gerçekleştirerek, sütün önemi hakkında bilgiler verdik. Çocuklarımızın bilinçli bir şekilde süt içme alışkanlığı kazanarak sağlıkla büyümesini diliyorum" dedi.

Dünya süt günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen kutlama programına, Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu katılım sağladı.

Kaynak: Bültenler
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Sadık Doğruer, gençlik, Haziran, Kınık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya süt günü etkinlikleri kapsamında Kınık'ta Anaokulu öğrencileriyle kutlama programı gerçekleşti - Son Dakika


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