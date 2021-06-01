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Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı - Son Dakika

Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı

01.06.2021 15:56
Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı, System.String[]

1 Haziran Dünya Süt Günü Etkinlikleri çerçevesinde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile Konak İlçesinde yer alan Ömer Halisdemir Anaokulunda bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin yanı sıra öğretmenler ve süt üretici kuruluşların temsilcileri katıldı.

Etkinlikte anaokulu öğrencilerine sütün faydaları anlatılarak süt dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Türkiye'nin süt üretimi bakımından dünyada 8. sırada bulunduğunu söyleyerek, "Süt üretimi bakımından çok iyi noktada olan ülkemizde tüketim alışkanlığının da artırılması gerekiyor. Çocukların ve gençlerin gelişip büyümeleri, hayatlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için süt ve süt ürünlerinin önemi büyük. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık tüketim miktarı ise maalesef istediğimiz noktada değil. Bu nedenle süt tüketimimizin arttırılması ve tüketimi teşvik etme noktasında daha çok çalışmalıyız. Süt tüketimi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi açısından bu tür etkinlikler önemli birer örnek teşkil etmektedir. Biz de 30 ilçemizde anaokulu öğrencilerine toplam 30 bin kutu süt dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklara sütün faydalarını anlattık ve farkındalığı bu yaşlarda oluşturmaya çalıştık" dedi.

Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, "Süt insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. İnsanların doğumdan itibaren aldıkları ilk besin olan süt, protein, kalsiyum başta olmak üzere birçok besin öğesini bünyesinde bulunduran önemli bir gıda maddesidir. Başta gelişme çağındaki siz değerli çocuklarımız olmak üzere,gençlerin, anne adaylarının, yaşlıların, süt ve süt ürünlerini dengeli biçimde tüketmeleri gerekir.Süt ve süt ürünlerinin, çocukluktan başlamak üzere her yaşta tüketilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

FAO verilerine göre dünya genelinde 6 milyar kişi tarafından tüketilen süt ürünleri insan beslenmesinde çok önemli bir yere sahip.

2001 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, sütün küresel bir gıda ürünü olarak önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süt Gününde, süt ürünlerinin sağlıklı beslenme, duyarlı gıda üretimindeki yeri ile istihdama, üretime olan katkısı hatırlatılıyor.

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Eriş, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı - Son Dakika


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