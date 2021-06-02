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Dünya Süt Günü Miniklerin Coşkusuyla Kutlandı - Son Dakika

Dünya Süt Günü Miniklerin Coşkusuyla Kutlandı

02.06.2021 13:48
Dünya Süt Günü Miniklerin Coşkusuyla Kutlandı, System.String[]

1 Haziran Dünya Süt Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Haziran Dünya Süt Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir'in Konak ilçesinde bir anaokulunda düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilere sütün faydaları anlatılarak süt dağıtıldı. Bursalı çocuklar da süt gününü bol bol süt içerek kutladılar. İl müdürlüklerinin düzenlediği programlarda sütün hayatın her döneminde sağlık için önemi vurgulandı. Haber: İzmir İl Enformasyon

Dünya Süt Günü kutlandı, çocuklar süte doydu.

1 Haziran Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile Konak'ta yer alan Ömer Halisdemir Anaokulunda bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin yanı sıra öğretmenler ve süt üretici kuruluşların temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin süt üretimi bakımından dünyada 8. sırada bulunduğunu söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Süt üretimi bakımından çok iyi noktada olan ülkemizde tüketim alışkanlığının da artırılması gerekiyor. Çocukların ve gençlerin gelişip büyümeleri, hayatlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için süt ve süt ürünlerinin önemi büyük. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık tüketim miktarı ise maalesef istediğimiz noktada değil. Bu nedenle süt tüketimimizin arttırılması ve tüketimi teşvik etme noktasında daha çok çalışmalıyız. Süt tüketimi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi açısından bu tür etkinlikler önemli birer örnek teşkil etmektedir. Biz de 30 ilçemizde anaokulu öğrencilerine toplam 30 bin kutu süt dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklara sütün faydalarını anlattık ve farkındalığı bu yaşlarda oluşturmaya çalıştık" dedi.

Bursa'da çocuklar da büyükler de bol bol süt içti

Haber: Bursa İl Enformasyon - Kamera: Bilgin ÇALIŞKAN - Fotoğraf: Orhan KAĞITÇI

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 1 Haziran Dünya Süt Gününde çok sayıda çocuğu sütle buluşturdu.

Kurum bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve personel bol bol süt içti.

Sütün sağlık için vazgeçilmez bir besin olduğunu dile getiren İl Müdürü Hamit Aygül, Bursa'nın süt üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Süt ile ilgili toplumu bilinçlendirmek ve süt tüketiminin arttırılmasını teşvik etmek amacıyla yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Aygül, hem süt üreticilerinin hem de süt tüketicilerinin Dünya Süt Günü'nü kutladı. izmir bursa dünya süt günü tarım ve orman

Dünya Süt Günü Miniklerin Coşkusuyla Kutlandı

Dünya Süt Günü, Haziran, Tarım, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dünya Süt Günü Miniklerin Coşkusuyla Kutlandı - Son Dakika


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